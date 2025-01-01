На п'ятому ярмарку в Луцьку представили майже пів сотні ветеранських бізнесів





Як розповів Олег Кобилинський, ярмарок щоразу розширює географію учасників.



"Сьогодні у нас представлена Хмельницька, Івано-Франківська область, Чернігівська, Львівська, Тернопільська, Київська. Волинська — найбільше. У нас є соми копчені з Хмельницької області. Є складанка з Львівської області, вироби для ментального здоров’я. Вироби зі скла теж приїхали", — сказав співорганізатор події.



31-річний Ветеран Андрій Щурук надає в оренду електроскутери для служб доставки. Популяризувати бізнес на ярмарку Андрію допомагає пес Чарлі.



"У 23 році я повернувся з війни. Стартували ми з 8 скутерів. Сьогодні у нас 115 скутерів.. відкривати власний бізнес. Ця ідея прийшла мені на горотерапії. Я бачив замучених курєрів. Їм легше, вони вдвічі швидші", — розповів чоловік.



Продукцію для поліпшення ментального здоров’я виготовляє і продає з дружиною Олександр Іванько зі Львова. Подружжя вперше приїхало до Луцька.



"Я капітан ЗСУ у відставці. Стикнувся з тим, що вийшов на пенсію. З дружиною зробили сімейний бізнес: представляємо товари для духовних практик і медитацій. Родом я з Вінниччини, проживав у Херсоні. У ЗСУ з 2012 року, ще був у 14-му. Зараз так трапилося, що отримав поранення і пішов у відставку. Стимул для життя – сім’я. Життя після травми не закінчується", — зазначив ветеран.



Участь у заході беруть і волонтери. Продають випічку і сувеніри, щоб назбирати гроші на маскувальні сітки, розповів учасник ярмарку Данило.



"Наразі у нас є смаколики, гільзи, які розфарбували ветерани і ляльки-мотанки. Збираємо гроші на матеріали для сіток, для кікімор і для стендів, на яких плестимуться сітки", — зазначив лучанин.



Участь у заході взяла 9-річна Олександра Ніколаєва, котра допомагала мамі назбирати гроші на FPV-дрони.



"Я на цьому ветеранському ярмарку допомагаю мамі. Я підготувала лотерейки… Є картина на дереві. Це — пес Патрон ручної роботи", — розповіла лучанка.



На ярмарку пропонували також ідеї для започаткування власної справи. Викладачка коледжу у Луцьку Орися Щур представила ремесло лозоплетіння.



"Сьогодні ми з метою ознайомчою, хочемо представити нашу спеціалізацію. Впроваджувати це у життя. Ми старалися узяти як традиційні вироби з лози, так і більш сучасні. Ті, які ми інтерпретуємо. Є ужиткові речі, меблі, прикраси жіночі. Це не повний спектр того, що можна зробити", — сказала учасниця заходу.



Зі слів керівника департаменту з питань ветеранської політики Луцької міської ради Олега Кобилинського, цього разу до ярмарку "Я зміг — і ти зможеш" долучилося понад 20 нових учасників.



"Щоб кожен раз більше жителів бачили оці неймовірні вироби і силу духу цих людей, які після втрати здоров’я, втрати чоловіка, почали свою нову справу і по-новому поглянули на відновлення економіки України", — додав співорганізатор заходу.



Наступний ярмарок ветеранського бізнесу в місті Луцьку відбудеться в серпні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28 червня у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки в Луцьку відбувся п'ятий ярмарок ветеранського бізнесу "Я зміг – і ти зможеш!". Орієнтовно 50 учасників представили свої бізнеси: вироби та послуги.Як розповів Суспільному директор міського департаменту з питань ветеранської політики, ярмарок щоразу розширює географію учасників."Сьогодні у нас представлена Хмельницька, Івано-Франківська область, Чернігівська, Львівська, Тернопільська, Київська. Волинська — найбільше. У нас є соми копчені з Хмельницької області. Є складанка з Львівської області, вироби для ментального здоров’я. Вироби зі скла теж приїхали", — сказав співорганізатор події.31-річний Ветераннадає в оренду електроскутери для служб доставки. Популяризувати бізнес на ярмарку Андрію допомагає пес Чарлі."У 23 році я повернувся з війни. Стартували ми з 8 скутерів. Сьогодні у нас 115 скутерів.. відкривати власний бізнес. Ця ідея прийшла мені на горотерапії. Я бачив замучених курєрів. Їм легше, вони вдвічі швидші", — розповів чоловік.Продукцію для поліпшення ментального здоров’я виготовляє і продає з дружиноюзі Львова. Подружжя вперше приїхало до Луцька."Я капітан ЗСУ у відставці. Стикнувся з тим, що вийшов на пенсію. З дружиною зробили сімейний бізнес: представляємо товари для духовних практик і медитацій. Родом я з Вінниччини, проживав у Херсоні. У ЗСУ з 2012 року, ще був у 14-му. Зараз так трапилося, що отримав поранення і пішов у відставку. Стимул для життя – сім’я. Життя після травми не закінчується", — зазначив ветеран.Участь у заході беруть і волонтери. Продають випічку і сувеніри, щоб назбирати гроші на маскувальні сітки, розповів учасник ярмарку"Наразі у нас є смаколики, гільзи, які розфарбували ветерани і ляльки-мотанки. Збираємо гроші на матеріали для сіток, для кікімор і для стендів, на яких плестимуться сітки", — зазначив лучанин.Участь у заході взяла 9-річна, котра допомагала мамі назбирати гроші на FPV-дрони."Я на цьому ветеранському ярмарку допомагаю мамі. Я підготувала лотерейки… Є картина на дереві. Це — пес Патрон ручної роботи", — розповіла лучанка.На ярмарку пропонували також ідеї для започаткування власної справи. Викладачка коледжу у Луцькупредставила ремесло лозоплетіння."Сьогодні ми з метою ознайомчою, хочемо представити нашу спеціалізацію. Впроваджувати це у життя. Ми старалися узяти як традиційні вироби з лози, так і більш сучасні. Ті, які ми інтерпретуємо. Є ужиткові речі, меблі, прикраси жіночі. Це не повний спектр того, що можна зробити", — сказала учасниця заходу.Зі слів керівника департаменту з питань ветеранської політики Луцької міської ради Олега Кобилинського, цього разу до ярмарку "Я зміг — і ти зможеш" долучилося понад 20 нових учасників."Щоб кожен раз більше жителів бачили оці неймовірні вироби і силу духу цих людей, які після втрати здоров’я, втрати чоловіка, почали свою нову справу і по-новому поглянули на відновлення економіки України", — додав співорганізатор заходу.Наступний ярмарок ветеранського бізнесу в місті Луцьку відбудеться в серпні.

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