У громаді на Волині розвиватимуть вітроенергетику





Про це пише



Як пояснив у фейсбуці сільський голова В’ячеслав Католик, схема планування – це важливий містобудівний документ, який дозволяє грамотно й стратегічно організувати простір, де буде інфраструктура, житло, виробництво, дороги, енергетичні об’єкти. Це основа для системного розвитку.



«Зимнівська громада активно працює над підвищенням енергетичної незалежності. У рамках цієї схеми ми зможемо передбачити розвиток відновлюваної енергетики, зокрема вітроенергетики, а також ефективне використання земель. Реалізація цього рішення дозволить залучати нові інвестиції, розвивати економіку громади, покращити інфраструктуру, забезпечити енергетичну безпеку регіону», – розповів очільник ТГ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Володимирська районна рада ухвалила рішення про надання дозволу на розробку схеми планування частини території Володимирського району в межах Зимнівської сільської ради.Про це пише ВолиньUA Як пояснив у фейсбуці сільський голова, схема планування – це важливий містобудівний документ, який дозволяє грамотно й стратегічно організувати простір, де буде інфраструктура, житло, виробництво, дороги, енергетичні об’єкти. Це основа для системного розвитку.«Зимнівська громада активно працює над підвищенням енергетичної незалежності. У рамках цієї схеми ми зможемо передбачити розвиток відновлюваної енергетики, зокрема вітроенергетики, а також ефективне використання земель. Реалізація цього рішення дозволить залучати нові інвестиції, розвивати економіку громади, покращити інфраструктуру, забезпечити енергетичну безпеку регіону», – розповів очільник ТГ.

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