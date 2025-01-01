У громаді на Волині розвиватимуть вітроенергетику

У громаді на Волині розвиватимуть вітроенергетику
Володимирська районна рада ухвалила рішення про надання дозволу на розробку схеми планування частини території Володимирського району в межах Зимнівської сільської ради.

Про це пише ВолиньUA.

Як пояснив у фейсбуці сільський голова В’ячеслав Католик, схема планування – це важливий містобудівний документ, який дозволяє грамотно й стратегічно організувати простір, де буде інфраструктура, житло, виробництво, дороги, енергетичні об’єкти. Це основа для системного розвитку.

«Зимнівська громада активно працює над підвищенням енергетичної незалежності. У рамках цієї схеми ми зможемо передбачити розвиток відновлюваної енергетики, зокрема вітроенергетики, а також ефективне використання земель. Реалізація цього рішення дозволить залучати нові інвестиції, розвивати економіку громади, покращити інфраструктуру, забезпечити енергетичну безпеку регіону», – розповів очільник ТГ.

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