Чи очікувати магнітні бурі 29 червня: прогноз

У неділю, 29 червня, на Землі магнітних бур не очікується. Напередодні сонячна активність була на низькому рівні.Про це повідомляє Meteoprog.Напередодні на Сонці сталося два спалахи класу С. Вони практично не впливають на Землю.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.За даними meteoagent, 29 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 2,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.