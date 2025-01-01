29 червня на Волині: гортаючи календар

29 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 29 червня, віряни відзначають День Тихона, а у світі – Міжнародний день тропіків.

Сьогодні відзначають день народження журналістка Анастасія Качина (на фото), ексзаступник луцького міського голови Владислав Стемковський та ексдепутат Волинської обласної ради Володимир Кучер.

Православна церква України 29 червня відзначає Славних та всехвальних апостолів Петра та Павла.

Зичимо усім міцного здоров’я, довголіття, радості від життя.

Що цікавого та знакового відбулося цього дня у різні роки на Волині.

29 червня 1941 року Любешів та Ковель були захоплені німецькими військами.

У цей день 1991-го почався другий візит до Луцька глави Української автокефальної православної церкви Патріарха Мстислава. Він тривав до 1 липня.

29 червня 1994 року була зареєстрована газета для телеглядачів «Аверс-прес».

29 червня 2004-го помер український шевченкознавець, учасник національно-визвольного руху, політв'язень Микола Куделя.

Жив у селі Буяни Луцького району. У свій час був членом Організації Українських Націоналістів. 23 червня 1941 року пережив страхіття розстрілу енкаведистами в'язнів Луцької тюрми. Після війни відбував заслання на Колимі.

Куделя – відомий в Україні збирач Шевченкіани, організатор музею-світлиці Кобзаря у рідному селі. Численні його статті, дослідження, спогади друкувалися у місцевій пресі, київських журналах.

Автор автобіографічних книг «Кобзар у моєму житті» (1998), «Під мурами Луцької тюрми» (2001), «Пекло Колими» (2002).

29 червня 2011 року у Луцьку біля обласної універсальної наукової бібліотеки відрили пам’ятник Олені Пчілці – українській письменниці, громадській діячці, матері Лесі Українки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: день народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
29 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У громаді на Волині розвиватимуть вітроенергетику
28 червня, 23:19
У Луцьку влітку планують встановлювати вуличні душі: локації
28 червня, 22:12
На п'ятому ярмарку в Луцьку представили майже пів сотні ветеранських бізнесів
28 червня, 21:15
6 із 7 пляжів на Волині безпечні для купання: результати якості води
28 червня, 20:38
Схожі новини
В Україні відзначають День Конституції: що необхідно знати про основний закон держави В Україні відзначають День Конституції: що необхідно знати про основний закон держави
28 червня, 09:15
День Петра і Павла 2025: дата, традиції і що обов’язково треба зробити День Петра і Павла 2025: дата, традиції і що обов’язково треба зробити
27 червня, 05:17
27 червня на Волині: гортаючи календар 27 червня на Волині: гортаючи календар
27 червня, 00:00
25 червня на Волині: гортаючи календар 25 червня на Волині: гортаючи календар
25 червня, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
29 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У громаді на Волині розвиватимуть вітроенергетику
28 червня, 23:19
 0
У Луцьку влітку планують встановлювати вуличні душі: локації
28 червня, 22:12
 0
На п'ятому ярмарку в Луцьку представили майже пів сотні ветеранських бізнесів
28 червня, 21:15
 0
6 із 7 пляжів на Волині безпечні для купання: результати якості води
28 червня, 20:38
 0
Медіа
відео
1/8