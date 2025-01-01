У Луцьку влітку планують встановлювати вуличні душі: локації





Про це



По одній рамці хочуть встановити на:

Театральному майдані;



площі Возз’єднання;



проспекті Волі біля фонтану «Квітка»;



Київському майдані;



головній алеї в Центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки.



Локації для встановлення обирали, зважаючи на можливість під’єднання до мереж водопостачання. Монтувати їх будуть, коли будуть сприятливі погодні умови.



Демонтують конструкції після похолодання.



Минулого року такі рамки встановлювали на чотирьох локаціях — на тих самих, що й цьогоріч, окрім площі Возз’єднання. Тоді на послуги з водопостачання витратили 1811 грн, повідомили в міськраді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рамки-розпилювачі води мають з’явитися на п’яти локаціях міста.Про це misto.media повідомили в міськраді у відповідь на інформаційний запит.По одній рамці хочуть встановити на:Театральному майдані;площі Возз’єднання;проспекті Волі біля фонтану «Квітка»;Київському майдані;головній алеї в Центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки.Локації для встановлення обирали, зважаючи на можливість під’єднання до мереж водопостачання. Монтувати їх будуть, коли будуть сприятливі погодні умови.Демонтують конструкції після похолодання.Минулого року такі рамки встановлювали на чотирьох локаціях — на тих самих, що й цьогоріч, окрім площі Возз’єднання. Тоді на послуги з водопостачання витратили 1811 грн, повідомили в міськраді.

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