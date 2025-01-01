6 із 7 пляжів на Волині безпечні для купання: результати якості води
Сьогодні, 20:38
На Волині епідеміологи перевірили якість води в семи місцях масового відпочинку людей. На одному з міських пляжів виявили перевищення кишкової палички у водоймі.
Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.
Станом на 27 червня вода відповідає нормам у межах таких рекреаційних водних об’єктів, які використовуються для купання:
місто Луцьк: центральний міський пляж (річка Стир), міський пляж на Теремнівських ставках (річка Сапалаївка);
місто Нововолинськ: міський пляж (штучна водойма мікрорайону Шахтарський);
селище Любешів: пляж загального користування "Сонячний" (річка Стохід);
пляж загального користування на озері Світязь;
пляж загального користування в урочищі "Гряда".
Наразі єдиною на Волині небезпечною для купання, згідно з перевірками територіальних центрів контролю та профілактики хвороб, є річка Турія в межах міського пляжу Ковеля. Індекс лактозопозитивних кишкових паличок показав 7300 одиниць при нормі 5000 одиниць.
Моніторинг якості води в області триватиме впродовж літа.
У Центрі громадського здоров'я додали: відпочивати та купатися можна лише у спеціально визначених і обладнаних для цього місцях. Такі місця визначаються рішеннями обласних військових адміністрацій або органів місцевого самоврядування.
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Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.
Станом на 27 червня вода відповідає нормам у межах таких рекреаційних водних об’єктів, які використовуються для купання:
місто Луцьк: центральний міський пляж (річка Стир), міський пляж на Теремнівських ставках (річка Сапалаївка);
місто Нововолинськ: міський пляж (штучна водойма мікрорайону Шахтарський);
селище Любешів: пляж загального користування "Сонячний" (річка Стохід);
пляж загального користування на озері Світязь;
пляж загального користування в урочищі "Гряда".
Наразі єдиною на Волині небезпечною для купання, згідно з перевірками територіальних центрів контролю та профілактики хвороб, є річка Турія в межах міського пляжу Ковеля. Індекс лактозопозитивних кишкових паличок показав 7300 одиниць при нормі 5000 одиниць.
Моніторинг якості води в області триватиме впродовж літа.
У Центрі громадського здоров'я додали: відпочивати та купатися можна лише у спеціально визначених і обладнаних для цього місцях. Такі місця визначаються рішеннями обласних військових адміністрацій або органів місцевого самоврядування.
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