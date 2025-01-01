6 із 7 пляжів на Волині безпечні для купання: результати якості води

На Волині епідеміологи перевірили якість води в семи місцях масового відпочинку людей. На одному з міських пляжів виявили перевищення кишкової палички у водоймі.Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.Станом на 27 червня вода відповідає нормам у межах таких рекреаційних водних об’єктів, які використовуються для купання:місто Луцьк: центральний міський пляж (річка Стир), міський пляж на Теремнівських ставках (річка Сапалаївка);місто Нововолинськ: міський пляж (штучна водойма мікрорайону Шахтарський);селище Любешів: пляж загального користування "Сонячний" (річка Стохід);пляж загального користування на озері Світязь;пляж загального користування в урочищі "Гряда".Наразі єдиною на Волині небезпечною для купання, згідно з перевірками територіальних центрів контролю та профілактики хвороб, є річка Турія в межах міського пляжу Ковеля. Індекс лактозопозитивних кишкових паличок показав 7300 одиниць при нормі 5000 одиниць.Моніторинг якості води в області триватиме впродовж літа.У Центрі громадського здоров'я додали: відпочивати та купатися можна лише у спеціально визначених і обладнаних для цього місцях. Такі місця визначаються рішеннями обласних військових адміністрацій або органів місцевого самоврядування.