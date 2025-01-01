На Волині судили жительку Донеччини за поширення проросійської пропаганди у соцмережах

На Волині судили жительку Донеччини за поширення проросійської пропаганди у соцмережах
Любомльський районний суд Волинської області виніс вирок у справі проти жительки Донеччини, яку обвинувачували у поширенні матеріалів із запереченням та виправдовуванням збройної агресії Росії проти України.


Про це йдеться у вироку Любомльського райсуду, пише Район.Любомль.

Як встановив суд, з жовтня 2023-го по лютий 2025 року жінка, використовуючи акаунт у соцмережі «Однокласники» – електронну сторінку «Людмила Горохова», поширювала публікації, які містили глорифікацію військових російської федерації та виправдовували дії загарбників.

Серед іншого вона розміщувала дописи про «безсмертний полк», героїзувала загиблих окупантів і використовувала заборонену символіку, зокрема так звану «георгіївську стрічку».

Матеріали справи засвідчили, що обвинувачена свідомо користувалася VPN-сервісами для приховування IP-адреси та уникнення блокування сторінки. Під час судового засідання жінка повністю визнала свою вину та уклала угоду про визнання винуватості з прокурором.

Суд врахував обставини, що пом’якшують відповідальність: жінка раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності, активно сприяла слідству, має проблеми зі здоров’ям та доглядає за чоловіком-пенсіонером.

Відтак вироком суду обвинувачену засуджено за ч.2 ст.436-2 КК України (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України) до трьох років позбавлення волі. Водночас їй призначено іспитовий строк тривалістю один рік — за умови, що вона не вчинить нового злочину та дотримуватиметься покладених обов’язків.

Один із конфіскованих телефонів, яким користувалася жінка для розповсюдження заборонених матеріалів, передадуть у дохід держави. Інший мобільний пристрій суд постановив повернути власниці. Також засуджену зобов’язано сплатити понад 4,4 тисячі гривень за проведення експертизи.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня проголошення.

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Теги: суд, покарання
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