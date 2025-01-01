На Волині судили жительку Донеччини за поширення проросійської пропаганди у соцмережах







Про це йдеться у вироку Любомльського райсуду, пише



Як встановив суд, з жовтня 2023-го по лютий 2025 року жінка, використовуючи акаунт у соцмережі «Однокласники» – електронну сторінку «Людмила Горохова», поширювала публікації, які містили глорифікацію військових російської федерації та виправдовували дії загарбників.



Серед іншого вона розміщувала дописи про «безсмертний полк», героїзувала загиблих окупантів і використовувала заборонену символіку, зокрема так звану «георгіївську стрічку».



Матеріали справи засвідчили, що обвинувачена свідомо користувалася VPN-сервісами для приховування IP-адреси та уникнення блокування сторінки. Під час судового засідання жінка повністю визнала свою вину та уклала угоду про визнання винуватості з прокурором.



Суд врахував обставини, що пом’якшують відповідальність: жінка раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності, активно сприяла слідству, має проблеми зі здоров’ям та доглядає за чоловіком-пенсіонером.



Відтак вироком суду обвинувачену засуджено за ч.2 ст.436-2 КК України (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України) до трьох років позбавлення волі. Водночас їй призначено іспитовий строк тривалістю один рік — за умови, що вона не вчинить нового злочину та дотримуватиметься покладених обов’язків.



Один із конфіскованих телефонів, яким користувалася жінка для розповсюдження заборонених матеріалів, передадуть у дохід держави. Інший мобільний пристрій суд постановив повернути власниці. Також засуджену зобов’язано сплатити понад 4,4 тисячі гривень за проведення експертизи.



Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня проголошення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Любомльський районний суд Волинської області виніс вирок у справі проти жительки Донеччини, яку обвинувачували у поширенні матеріалів із запереченням та виправдовуванням збройної агресії Росії проти України.Про це йдеться у вироку Любомльського райсуду, пише Район.Любомль Як встановив суд, з жовтня 2023-го по лютий 2025 року жінка, використовуючи акаунт у соцмережі «Однокласники» – електронну сторінку «Людмила Горохова», поширювала публікації, які містили глорифікацію військових російської федерації та виправдовували дії загарбників.Серед іншого вона розміщувала дописи про «безсмертний полк», героїзувала загиблих окупантів і використовувала заборонену символіку, зокрема так звану «георгіївську стрічку».Матеріали справи засвідчили, що обвинувачена свідомо користувалася VPN-сервісами для приховування IP-адреси та уникнення блокування сторінки. Під час судового засідання жінка повністю визнала свою вину та уклала угоду про визнання винуватості з прокурором.Суд врахував обставини, що пом’якшують відповідальність: жінка раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності, активно сприяла слідству, має проблеми зі здоров’ям та доглядає за чоловіком-пенсіонером.Відтак вироком суду обвинувачену засуджено за ч.2 ст.436-2 КК України (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України) до трьох років позбавлення волі. Водночас їй призначено іспитовий строк тривалістю один рік — за умови, що вона не вчинить нового злочину та дотримуватиметься покладених обов’язків.Один із конфіскованих телефонів, яким користувалася жінка для розповсюдження заборонених матеріалів, передадуть у дохід держави. Інший мобільний пристрій суд постановив повернути власниці. Також засуджену зобов’язано сплатити понад 4,4 тисячі гривень за проведення експертизи.Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня проголошення.

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