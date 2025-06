Як змінилося життя волинян, які стали зірками телешоу

Вони — не просто глядачі, а творці телевізійної історії. Волиняни дедалі частіше стають учасниками найрейтинговіших шоу України — від музичних батлів у «Голосі країни» до кулінарних змагань на «МайстерШефі» й комедійних виступів у «Розсміши коміка».Їхні таланти, харизма і сміливість виходять за межі регіону, доводячи: Волинь має, ким і чим пишатися.Як участь у найпопулярніших телешоу вплинула на життя волинян — з’ясовували журналісти ВСН До участі в «МастерШефі» життя Віталія Наливайка було далеким від телекамер і кулінарних майстер-класів. У рідному селі Велика Глуша на Волині він разом із батьками вирощував городину, займався сільським господарством і вчився розуміти продукти від самого ґрунту. Там, де більшість бачить лише щоденну рутину, він шукав смаки, комбінації, ідеї.Участь Віталія Наливайка в тринадцятому сезоні «МастерШеф» стала для нього справжнім викликом і водночас кулінарною школою. Попри відсутність професійної освіти, він упевнено пройшов кастинг і потрапив до числа найкращих аматорів країни.На проєкті він неодноразово демонстрував креативний підхід до страв, але йому доводилося стикатися з критикою суддів. Зокрема, в одному з випусків він отримав третій чорний фартух і боровся за місце в шоу у гастрономічній грі «дженга». Його страва — тако з броколі, гуакамоле та соусом — не вразила суддів, і саме після цього конкурсу Віталій покинув проєкт.Віталій розповів, що ще до участі в МастерШефі часто чув схвальні відгуки про свої кулінарні здібності, а саме шоу підштовхнуло його остаточно пов’язати своє майбутнє з кулінарією. Нині він обіймає посаду сушефа в одному з ресторанів Києва.«МастерШеф» кардинально змінив моє життя: я вже півтора року проживаю в Києві й увесь цей час після МастерШефу працюю на кухні. До того ж навчаюся на харчового технолога, щоб ще більше розвиватися у сфері кулінарії», - поділився Віталій.Олександра Ройко народилася в Луцьку. Ще з дитинства мріяла про сцену: почала співати в садочку, а згодом брала участь у конкурсах, на які самостійно збирала кошти. Зрештою вона переїхала до Києва, де продовжила навчання. Попри інші плани на майбутнє, музика завжди залишалася її справжнім покликанням. Першу спробу потрапити на «Голос» вона зробила ще за кілька років до успішного виступу, але тоді не пройшла далі кастингу. Цей досвід лише зміцнив її рішучість.У 2023 році, в рамках 13-го сезону вокального проєкту «Голос країни», Олександра Ройко знову спробувала свої сили — і цього разу її унікальний тембр підкорив тренерів. Її виступ на «сліпих прослуховуваннях» став одним із найемоційніших моментів сезону. Вона виконала колискову «Котику сіренький», її тембр зворушив суддів і змусив повернутись два крісла — Наді Дорофеєвої та Івана Клименка. У підсумку Олександра вирішила приєднатися до команди Івана.У сьомому епізоді «Голосу країни-13» Олександра Ройко завершила свою участь у проєкті на етапі «кросбатлів». Разом з Ольгою Щербак вони виступили дуетом із проникливою композицією «Oceans» гурту Hillsong United, продемонструвавши глибокий, чуттєвий вокал. Попри сильний номер, за результатами голосування перемогу здобув суперник — 16-річний Владислав Пелих, який представив пісню Крістіана Охмана «Річка». Таким чином, шлях Олександри у «Голосі» завершився за крок до суперфіналу.Після завершення участі в «Голосі країни» Олександра Ройко зосередилася на розвитку власної музичної кар’єри. Упродовж 2024 року вона презентувала п’ять авторських синглів, демонструючи поступове формування свого стилю. Її композиції вирізняються поєднанням сучасного поп-звучання з елементами української музичної традиції.Серед релізів — пісня «Станції», у якій передано тему розлуки та збереження зв’язку між людьми. Цей трек став відгуком на досвід багатьох українців, розділених війною та обставинами.Інші сингли також відображають прагнення Олександри до змістовної музики — з акцентом на текст, інтонацію та атмосферу. Вона продовжує експериментувати з аранжуванням і вокальними рішеннями, поступово вибудовуючи власну творчу ідентичність.Денис Грищук народився 29 березня 2011 в місті Нововолинськ, що на Волині. Це місто стало стартовою точкою його творчого шляху.До участі в Нацвідборі на Дитяче Євробачення-2023 Денис Грищук уже мав помітний творчий шлях. Співати почав із раннього дитинства. У 2022 році Денис Грищук взяв участь у польському шоу «The Voice Kids», де виконав пісню «Za Daleko» і вразив усіх тренерів — до нього повернулися всі суддівські крісла.Його виступ вирізнявся впевненістю, чистим вокалом і сценічною природністю, що особливо вразило глядачів і журі. Хоча він не дійшов до фіналу, участь у цьому проєкті стала для нього важливим етапом: вона дала йому досвід роботи на великій сцені, знайомство з міжнародною аудиторією та розуміння професійних вимог до артиста.Цей досвід також допоміг Денису краще підготуватися до Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023, де він уже виступав як більш сформований виконавець.До Нацвідбору Денис ішов цілеспрямовано — підготовка тривала три роки. У фіналі конкурсу виконав авторську пісню «Dance» - динамічну композицію з позитивним посилом, яка вирізнялася сценічною впевненістю та харизмою.Після участі у фіналі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023 Денис Грищук не зупинився на досягнутому. Він продовжив активно виступати, зокрема на міжнародних пісенних фестивалях, де представляв сучасну українську музику та здобував новий сценічний досвід.У 2024 році Денис презентував авторську пісню «Мало тебе» — емоційну композицію про перше кохання, написану у співпраці з професійною командою сонграйтерів. Кліп до треку знімали в Києві, він вирізняється динамічною хореографією та атмосферною візуальною стилістикою.А вже у 2025 році вийшов його дует із Владом Дарвіном — «Три спроби». Ця пісня стала символом поєднання досвіду та молодості, а також історією про віру в себе, падіння й нові починання. Кліп до композиції наповнений символами життєвого шляху — від світлофорів до маяків — і підкреслює головну ідею: ніколи не здаватися.Артем Лиман — стендап-комік із Луцька, резидент клубу Lutsk Stand Up Team, відомий своїм гострим гумором і влучними спостереженнями з повсякденного життя. Його перший гучний вихід на широку аудиторію відбувся ще у 2017 році, коли він взяв участь у шоу «Розсміши коміка» на каналі «1+1» і виграв 20 тисяч гривень.Тоді він виступив із власним стендапом, зумівши розсмішити коміків і глядачів щирими жартами, заснованими на життєвих ситуаціях.У наступні роки Артем активно розвивався як комік, виступаючи на локальних і всеукраїнських стендап-сценах, а також долучився до розвитку стендап-культури у Луцьку як один із резидентів Lutsk Stand Up Team.7 серпня 2024 року Артем повідомив на своїй сторінці в Instagram, що добровільно мобілізувався до лав Збройних сил України. Він приєднався до 5 батальйону спеціального призначення «Любарт» у складі 12 бригади спеціального призначення «Азов», пройшовши рекрутинговий шлях. У своєму дописі він поділився деталями процесу мобілізації, підкресливши, що зробив цей вибір свідомо, без повістки.3 квітня 2025 року Артем знову звернувся до підписників — цього разу з новиною про те, що отримав поранення під час бойових дій і наразі проходить реабілітацію. Він повідомив, що вже бачить обома очима, може трохи ходити, але руки потребують подальшого лікування — попереду ще одна операція. Подякував бойовим побратимам, волонтерським ініціативам, а також своїй коханій за підтримку. Його тон залишився життєствердним — із притаманною йому іронією та внутрішньою стійкістю.Попри те, що Артем зараз реабілітується після поранення, він не забуває про своїх побратимів — проводить збори коштів на потреби підрозділу та підтримку тих, хто залишається на передовій.До участі в проєкті «Голос. Діти» Ярослав Карпук, уродженець Старої Вижівки на Волині, вже мав репутацію талановитого юного співака. У рідному селищі його називали «солов’єм», і він регулярно виступав на місцевих конкурсах та концертах. Його вокальні здібності вирізнялися глибиною й емоційністю, що й привело його на кастинг п’ятого сезону шоу.Виступ Ярослава Карпука на «сліпих прослуховуваннях» п’ятого сезону «Голос. Діти» у 2019 році став одним із найяскравіших моментів шоу. Його виконання легендарної пісні «Can’t Help Falling in Love» Елвіса Преслі вразило не лише глядачів, а й усіх трьох тренерів — їхні крісла розвернулися майже одночасно. Особливо відзначали оксамитовий тембр голосу Ярослава, його емоційну зрілість і сценічну впевненість, неочікувану для такого юного виконавця.Він обрав команду Дзідзьо, з яким пройшов усі етапи шоу — від вокальних боїв до нокаутів і прямого ефіру. У суперфіналі Ярослав знову виконав «Can’t Help Falling in Love», цього разу з ще більшою глибиною та емоційною віддачею. Його виступ зібрав сотні тисяч переглядів онлайн і став візитівкою юного артиста.Попри те, що він посів друге місце, участь у шоу стала для нього трампліном у професійну кар’єру. Саме після цього проєкту Ярослава почали впізнавати по всій Україні.Після шоу життя Ярослава змінилося кардинально. Він узяв псевдонім YAKTAK і почав активно розвивати сольну кар’єру. Від 2021 року пише власні пісні, а в лютому 2022-го офіційно запустив проєкт YAKTAK. Його треки швидко набули популярності, а сам артист став лауреатом премії Muzvar Awards і записав дуети з відомими українськими виконавцями. У 2024 році він посів 4 місце у фіналі Нацвідбору на «Євробачення», що ще більше зміцнило його позиції на українській сцені.Катерина та Юрій Венгерські — подружжя інстаблогерів з Луцька, яке здобуло перемогу в кулінарному шоу «Він готує - вона керує». Їхній дует став найкращим у восьмому випуску програми, що виходить на телеканалі ТЕТ.Формат шоу передбачає, що чоловіки готують страви за інструкціями своїх партнерок, які передають рецепти через гарнітуру. У такому тандемі Катерина та Юрій впоралися з усіма викликами, зокрема з приготуванням котлети по-київськи з трюфельним пюре та помаранчевою олією. За результатами голосування інших учасниць страва Юрія отримала 12 балів, що забезпечило парі друге місце.Однак після оцінки шефа Влада Міцкевича, який додав ще 9 балів, загальний результат становив 21 бал. Таким чином Венгерські випередили Мірошниченків і здобули перемогу у випуску, вигравши головний приз — 25 тисяч гривень.У блогерському середовищі пара відома завдяки своєму гумору та побутовому контенту. Катерина почала вести Instagram, коли Юрій працював у Польщі, і з часом їхній блог перетворився на спільний простір для розваг, жартів і сільських історій. Їхня автентичність і самоіронія стали впізнаваними рисами.Попри перемогу в телешоу, життя Венгерських залишилося без суттєвих змін. Як зізналася Катерина виданню ВСН:«Наше життя ніяк не змінилось після проєкту — ні нових підписників, ні переглядів, ні лайків. Проєкт взагалі не повпливав на наше життя».Віталій Дужик — український мультиінструменталіст родом із села Жидичин на Волині, який поєднує традиційне народне звучання з сучасними музичними формами. Народився 8 жовтня 2000 року. Його музичний шлях почався ще в дитинстві: він навчався у музичній школі, де опановував народні інструменти та фортепіано, а згодом — у Волинському фаховому коледжі культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського, який закінчив із відзнакою. Пізніше продовжив навчання в КНУКіМ на кафедрі музичного фольклору.У 2021 році Віталій Дужик разом із Євгенією Мазуренко виступив у складі фолк-дуету Non Trivial на шоу «Україна має талант» із піснею «Лебедонька». Їхній номер поєднав народний вокал, гру на традиційних інструментах і бітбокс, що забезпечило три «так» від суддів і визнання глядачів.Участь у шоу «Україна має талант» стала для Віталія не просто виступом на великій сцені, а глибоким особистим досвідом, який позначився на його творчій впевненості та самовідчутті. Саме цей проєкт допоміг йому усвідомити важливість бути відкритим зі своєю аудиторією — не приховувати те, що робиш щиро і з натхненням.«Ми часто сумніваємось: «А раптом не зрозуміють?», «А чи варто взагалі це показувати широкій аудиторії?» Але саме участь у шоу довела мені, що талант має звучати вголос. Якщо ти гориш тим, що робиш, — це обов’язково торкнеться інших», — розповідає він виданню ВСН.Для Віталія це була не лише сцена, а також перша велика взаємодія з телевізійною командою. Він навчився презентувати себе, мислити візуально, передавати емоційне послання через музику. Цей досвід став основою для подальших виступів і самовираження.«Я побачив, як будується візуальна й музична історія виступу, і зрозумів: навіть один сміливий крок — подача заявки — може змінити життя», — каже артист.Після шоу він став впевненішим у своїй унікальності як музиканта й відчув сильніше бажання розвивати авторський стиль.Дужик володіє грою на сопілці, флейті Пана, свирелі, дримбі, варгані, фортепіано, а також поєднує бітбокс із народними інструментами. У 2021 році він приєднався до гурту Kalush Orchestra, з яким здобув перемогу на «Євробаченні-2022» у Турині. У 2022 році разом із Євгенією Мазуренко Віталій створив гурт EtnoGen, до якого приєднався гітарист Сергій Радіон.Колектив працює в жанрі етно-фʼюжн, поєднуючи традиційне звучання з елементами популярної музики. Окрім концертної діяльності, Віталій навчає дітей поєднувати бітбокс із грою на сопілці — техніку, яка стала його творчою візитівкою.