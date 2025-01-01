Курс валют на 28 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:14
Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 28 червня. Так, вартість долара США знизилася на 8 копійок і становить 41,58 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,58 (-8 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,63 (+31 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,45 (+8 коп.)
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Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,58 (-8 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,63 (+31 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,45 (+8 коп.)
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