Скільки грошей потрібно для відновлення України





Це майже втричі перевищує номінальний ВВП країни у 2024 році. Про це виконувач обов'язків постійного представника Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні Христофорос Політіс сказав на "Форумі влади та бізнесу: від діалогу до партнерства", який відбувся сьогодні у Києві, пише



Очільник ПРООН вказав, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було мобілізовано понад $1 млрд грантів, але порівняно з реальною потребою цього недостатньо.



"Згідно з експрес-оцінкою збитків та потреб України, вартість реконструкції країни протягом наступного десятиліття становитиме 524 мільярди доларів США, що приблизно в 2,8 раза перевищує номінальний ВВП 2024 року. Ми сьогодні маємо справу з потребами, масштаб яких значно перевищує можливості як державного, так і приватного сектору, а також міжнародної допомоги", - сказав Політіс.



За словами Політіса, приватний сектор у процесі відновлення України є не лише партнером, а й "ключовим механізмом" для зміцнення стійкості та поліпшення життя українців.



Керівник ПРООН також вказав на необхідність створення безпечного середовища для реалізації проєктів.



"Екосистема працюватиме лише за умови, що у нас також будуть три елементи, які будуть безпечними. Перш за все, інвестування в людський капітал… Друге - це локалізація… Третє - розвиток та інноваційне фінансування", - сказав Політіс.



Він пояснив, що інвестиції в людський капітал - це освіта, охорона здоров'я, зайнятість, житло, соціальний захист. Локалізація - це посилення спроможностей органів місцевого самоврядування, зокрема громад, щоб забезпечити не лише відбудову, а й повернення людей до своїх домівок. Інноваційне фінансування - розробка нових моделей для залучення приватного капіталу.



"Наша амбітна мета - сприяти інвестиціям у розмірі $4-5 інвестицій на кожен долар, вкладений у програму ПРООН у період 2025–2029 років", - наголосив Політіс.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для відновлення України впродовж наступних 10 років потрібно близько $524 мільярдів.Це майже втричі перевищує номінальний ВВП країни у 2024 році. Про це виконувач обов'язків постійного представника Програми розвитку ООН (ПРООН) в Українісказав на "Форумі влади та бізнесу: від діалогу до партнерства", який відбувся сьогодні у Києві, пише Gazeta.ua Очільник ПРООН вказав, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було мобілізовано понад $1 млрд грантів, але порівняно з реальною потребою цього недостатньо."Згідно з експрес-оцінкою збитків та потреб України, вартість реконструкції країни протягом наступного десятиліття становитиме 524 мільярди доларів США, що приблизно в 2,8 раза перевищує номінальний ВВП 2024 року. Ми сьогодні маємо справу з потребами, масштаб яких значно перевищує можливості як державного, так і приватного сектору, а також міжнародної допомоги", - сказав Політіс.За словами Політіса, приватний сектор у процесі відновлення України є не лише партнером, а й "ключовим механізмом" для зміцнення стійкості та поліпшення життя українців.Керівник ПРООН також вказав на необхідність створення безпечного середовища для реалізації проєктів."Екосистема працюватиме лише за умови, що у нас також будуть три елементи, які будуть безпечними. Перш за все, інвестування в людський капітал… Друге - це локалізація… Третє - розвиток та інноваційне фінансування", - сказав Політіс.Він пояснив, що інвестиції в людський капітал - це освіта, охорона здоров'я, зайнятість, житло, соціальний захист. Локалізація - це посилення спроможностей органів місцевого самоврядування, зокрема громад, щоб забезпечити не лише відбудову, а й повернення людей до своїх домівок. Інноваційне фінансування - розробка нових моделей для залучення приватного капіталу."Наша амбітна мета - сприяти інвестиціям у розмірі $4-5 інвестицій на кожен долар, вкладений у програму ПРООН у період 2025–2029 років", - наголосив Політіс.

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