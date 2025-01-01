28 червня на Волині: гортаючи календар

28 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у заслуженого працівника освіти Валентина Вірковського.

Вітаємо його, а також сьогоднішніх іменинників. 28 червня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Єфрем, Кіра, Михайло, Семен, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

28 червня 1996 Верховна Рада України прийняла нову Конституцію України - першу Конституцію незалежної української держави.

Депутати працювали над проектом, залишаючись у сесійній залі всю ніч з 27 на 28 червня. Парламентарії врахували зауваження Президента України, а також підтримали всі спірні статті проекту - про державні символи в України, про державну українську мову, про право приватної власності в Україні.

Прийняття конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
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