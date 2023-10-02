У Луцьку п'яний мотоцикліст, втікаючи від патрульних, їхав між колоною, що супроводжувала загиблого Героя
Сьогодні, 16:43
У Луцьку нетверезий кермувальник на мопеді намагався втекти від патрульних.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Учора, близько 17-години, ми отримали повідомлення про мотоцикліста, який небезпечно маневрує дорогою у напрямку вулиці Львівської. За словами заявника, водій, ймовірно, нетверезий.
Патрульні миттєво зреагували та виявили мотоцикл Viper, який підпадав під орієнтування. На законну вимогу зупинитися чоловік не відреагував — навпаки, почав тікати у бік виїзду з міста.
Під час втечі чоловік грубо проігнорував правила та проїхав між колоною, що супроводжувала загиблого Героя", - йдеться в повідомленні.
Інформацію негайно передали іншим екіпажам. Та вже за межами міста, із допомогою небайдужих водіїв, шляхом блокування, поліцейські зупинили мотоцикліста.
Під час спілкування із 44-річним керманичем інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіку запропонували пройти огляд за допомогою приладу Драгер. Результат — 3,16 проміле. Це понад у 15 разів більше допустимої норми.
Крім того, патрульні встановили, що водій тимчасово обмежений у праві керування транспортними засобами державною виконавчою службою, не мав права керувати транспортними засобами та вже вчиняв аналогічне правопорушення протягом року.
Поліцейські відсторонили водія від керування та склали протоколи за:
ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння);
ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування);
ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку);
ч. 3 ст. 126 (Керування особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами) КУпАП та ряд інших адмінматеріалів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Учора, близько 17-години, ми отримали повідомлення про мотоцикліста, який небезпечно маневрує дорогою у напрямку вулиці Львівської. За словами заявника, водій, ймовірно, нетверезий.
Патрульні миттєво зреагували та виявили мотоцикл Viper, який підпадав під орієнтування. На законну вимогу зупинитися чоловік не відреагував — навпаки, почав тікати у бік виїзду з міста.
Під час втечі чоловік грубо проігнорував правила та проїхав між колоною, що супроводжувала загиблого Героя", - йдеться в повідомленні.
Інформацію негайно передали іншим екіпажам. Та вже за межами міста, із допомогою небайдужих водіїв, шляхом блокування, поліцейські зупинили мотоцикліста.
Під час спілкування із 44-річним керманичем інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіку запропонували пройти огляд за допомогою приладу Драгер. Результат — 3,16 проміле. Це понад у 15 разів більше допустимої норми.
Крім того, патрульні встановили, що водій тимчасово обмежений у праві керування транспортними засобами державною виконавчою службою, не мав права керувати транспортними засобами та вже вчиняв аналогічне правопорушення протягом року.
Поліцейські відсторонили водія від керування та склали протоколи за:
ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння);
ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування);
ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку);
ч. 3 ст. 126 (Керування особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами) КУпАП та ряд інших адмінматеріалів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Окупанти вивезли до росії чотирьох жителів села на Сумщині
Сьогодні, 17:03
У Луцьку п'яний мотоцикліст, втікаючи від патрульних, їхав між колоною, що супроводжувала загиблого Героя
Сьогодні, 16:43