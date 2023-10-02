У Луцьку п'яний мотоцикліст, втікаючи від патрульних, їхав між колоною, що супроводжувала загиблого Героя

У Луцьку нетверезий кермувальник на мопеді намагався втекти від патрульних.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Учора, близько 17-години, ми отримали повідомлення про мотоцикліста, який небезпечно маневрує дорогою у напрямку вулиці Львівської. За словами заявника, водій, ймовірно, нетверезий.Патрульні миттєво зреагували та виявили мотоцикл Viper, який підпадав під орієнтування. На законну вимогу зупинитися чоловік не відреагував — навпаки, почав тікати у бік виїзду з міста.Під час втечі чоловік грубо проігнорував правила та проїхав між колоною, що супроводжувала загиблого Героя", - йдеться в повідомленні.Інформацію негайно передали іншим екіпажам. Та вже за межами міста, із допомогою небайдужих водіїв, шляхом блокування, поліцейські зупинили мотоцикліста.Під час спілкування із 44-річним керманичем інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіку запропонували пройти огляд за допомогою приладу Драгер. Результат — 3,16 проміле. Це понад у 15 разів більше допустимої норми.Крім того, патрульні встановили, що водій тимчасово обмежений у праві керування транспортними засобами державною виконавчою службою, не мав права керувати транспортними засобами та вже вчиняв аналогічне правопорушення протягом року.Поліцейські відсторонили водія від керування та склали протоколи за:ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння);ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування);ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку);ч. 3 ст. 126 (Керування особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами) КУпАП та ряд інших адмінматеріалів.