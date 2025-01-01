У ліцеї на Волині скорочують кількість перших класів





Про це розповів директор навчального закладу Юрій Яблонський, пише



З його слів, першочергово право вступу мають діти, які проживають у мікрорайоні поблизу ліцею, діти працівників закладу та діти, у котрих рідні брати/сестри навчаються у цій школі.



Батьки майбутніх першокласників, які обрали для навчання дітей цей ліцей, зібрались у навчальному закладі. Зі слів волинянки Олени Галаган, не забиратимуть заяв до 1 вересня.



"Я є бабуся Дмитрука Матвія, якій закінчив перший клас. І зараз на наступний рік в нас іде внучка Христинка в перший клас. Ми дуже поблизу живемо і хочемо, щоб наші діти були разом в одній школі", — зазначила жінка.



Щойно ліцей №4 у Рожищі оголосив про набір у перший клас, написала одразу заяву місцева жителька Олена.



"Моя дитина проживає в мікрорайоні, який не відноситься до цієї школи, але ми б хотіли потрапити в цю школу. Старший син навчався саме в цій школі. В цій школі нам подобається. Але нам повідомили, що ми не потрапляємо в список", — зазначила жінка.



Вчителька початкових класів Людмила Літвинчук, яка працює у ліцеї 15 років, дізналася, що її посада потрапляє під скорочення і вона залишається без роботи.



"На цей час в мене чоловік-військовий перебуває на нульовій позиції в Харківській області. Відповідно, ситуація є дуже складною. Крім того, в мене двоє студентів, які перебувають на моєму утриманні. Залишитись без роботи є дуже болісно для мене", — сказала освітянка.



Директор ліцею Юрій Яблонський зазначив: навчальний заклад змінюється у рамках реформи старшої школи. Тепер тут буде ліцей академічного спрямування з осередком викладання предмета "Захист України". Сюди приходитимуть старшокласники з усієї громади, які будуть опановувати оновлену програму.



З 2027 року Україна перейде на 12-річну систему шкільної освіти. У старшій школі учні навчатимуться три роки — в академічних та профільних ліцеях, розповів начальник гуманітарного відділу Рожищенської громади Ігор Кузава.



Відповідно до "Плану модернізації закладів загальної середньої освіти тергромади" Рожищенський ліцей №4 має академічне спрямування і буде відокремлений від початкової та середньої ланок. У зв'язку з цим, сказав Ігор Кузава, освітній заклад обмежений у наборі майбутніх першокласників.



"Що стосується Рожищенського ліцею №4, то тут є ризики, що ми не зможемо фізично забезпечити навчання усіх діток в одну зміну. Прогнозуємо, що там буде 4-6 десятих класів. Ми ще там створюємо осередок "Захисту України", де усі учні 10-11 класів з громади будуть здобувати знання", — додав посадовець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рожищенський ліцей №4 на 2025-2026 навчальний рік набиратимуть один перший клас замість двох. Наразі школа отримала 40 заяв від батьків майбутніх першокласників, однак заплановано сформувати єдиний клас на 26 учнів.Про це розповів директор навчального закладу, пише Суспільне З його слів, першочергово право вступу мають діти, які проживають у мікрорайоні поблизу ліцею, діти працівників закладу та діти, у котрих рідні брати/сестри навчаються у цій школі.Батьки майбутніх першокласників, які обрали для навчання дітей цей ліцей, зібрались у навчальному закладі. Зі слів волинянки, не забиратимуть заяв до 1 вересня."Я є бабуся, якій закінчив перший клас. І зараз на наступний рік в нас іде внучкав перший клас. Ми дуже поблизу живемо і хочемо, щоб наші діти були разом в одній школі", — зазначила жінка.Щойно ліцей №4 у Рожищі оголосив про набір у перший клас, написала одразу заяву місцева жителька"Моя дитина проживає в мікрорайоні, який не відноситься до цієї школи, але ми б хотіли потрапити в цю школу. Старший син навчався саме в цій школі. В цій школі нам подобається. Але нам повідомили, що ми не потрапляємо в список", — зазначила жінка.Вчителька початкових класів, яка працює у ліцеї 15 років, дізналася, що її посада потрапляє під скорочення і вона залишається без роботи."На цей час в мене чоловік-військовий перебуває на нульовій позиції в Харківській області. Відповідно, ситуація є дуже складною. Крім того, в мене двоє студентів, які перебувають на моєму утриманні. Залишитись без роботи є дуже болісно для мене", — сказала освітянка.Директор ліцеюзазначив: навчальний заклад змінюється у рамках реформи старшої школи. Тепер тут буде ліцей академічного спрямування з осередком. Сюди приходитимуть старшокласники з усієї громади, які будуть опановувати оновлену програму.З 2027 року Україна перейде на 12-річну систему шкільної освіти. У старшій школі учні навчатимуться три роки — в академічних та профільних ліцеях, розповів начальник гуманітарного відділу Рожищенської громадиВідповідно до "Плану модернізації закладів загальної середньої освіти тергромади" Рожищенський ліцей №4 має академічне спрямування і буде відокремлений від початкової та середньої ланок. У зв'язку з цим, сказав Ігор Кузава, освітній заклад обмежений у наборі майбутніх першокласників."Що стосується Рожищенського ліцею №4, то тут є ризики, що ми не зможемо фізично забезпечити навчання усіх діток в одну зміну. Прогнозуємо, що там буде 4-6 десятих класів. Ми ще там створюємо осередок "Захисту України", де усі учні 10-11 класів з громади будуть здобувати знання", — додав посадовець.

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