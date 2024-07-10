На «мертвих душах» у Києві поцупили десятки мільйонів

На «мертвих душах» у Києві поцупили десятки мільйонів
Перед судом постануть ексдиректор столичної ритуальної служби та його спільниці, які розікрали за схемою «мертві душі» 21 млн грн місцевого бюджету.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Обвинувачений фіктивно влаштував на роботу 23 працівника та нараховував їм заробітну плату. Начальниця відділу кадрів «не помічала» їх відсутність, а колишня працівниця цього ж комунального підприємства допомагала знімати готівку з банківських карток «співробітників». За скоєне їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Викрили механізм заволодіння бюджетних коштів оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві спільно зі слідчими столичної поліції. За даними слідства, упродовж 2020-2023 років директор ритуальної служби одного з місцевих комунальних підприємств фіктивно влаштував на посади прибиральників кладовищ 23 особи. Спільно з підлеглими фігурант вніс особисті дані «працівників» до офіційних документів, після чого на оформлені банківські картки незаконно нараховувалася заробітна плата.

Маючи доступ до платіжних карток, директор перераховував заробітну плату на підконтрольні рахунки або переводив їх у готівку. Начальниця відділу по роботі з персоналом підписувала табеля про нібито присутність «прибиральників» на роботі, а колишня працівниця комунального підприємства відповідала за зняття готівки з банківських карток. За такою схемою фігуранти привласнили 21 млн грн..

Нині за погодженням із Київською міською прокуратурою обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинуваченим інкримінують:

- колишньому директору комунального підприємства та керівниці відділу по роботі з персоналом - ч. 3 та 4 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем),
- колишній працівниці цього КП - ч. 3 та 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Завдяки проведеним заходам у рамках кримінального провадження було забезпечено відшкодування майже 16 млн грн завданих збитків.

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Теги: корупція, Україна
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