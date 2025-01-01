На Волині - летальна ДТП: зіткнулися два автомобілі

На Волині - летальна ДТП: зіткнулися два автомобілі
У Ковельському районі сталася летальна ДТП: поліція з’ясовує обставини.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася сьогодні вранці у селі Городилець.

Попередньо, водій легковика Chevrolet Aveo, здійснюючи обгін, зіткнувся з автомобілем Iveko, який рухався попереду.

Внаслідок ДТП загинула пасажирка легковика. Водій та ще три пасажири, серед яких 7-річна дитина, доставлені у лікарню.

На місці працювала поліція, рятувальники, медики.

Відомості зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

Триває перевірка.





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Теги: Волинь, ДТП
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