На Волині - летальна ДТП: зіткнулися два автомобілі

У Ковельському районі сталася летальна ДТП: поліція з’ясовує обставини.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася сьогодні вранці у селі Городилець.Попередньо, водій легковика Chevrolet Aveo, здійснюючи обгін, зіткнувся з автомобілем Iveko, який рухався попереду.Внаслідок ДТП загинула пасажирка легковика. Водій та ще три пасажири, серед яких 7-річна дитина, доставлені у лікарню.На місці працювала поліція, рятувальники, медики.Відомості зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.Триває перевірка.