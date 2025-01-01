Аварія у Луцьку: зіткнулися вантажівка та три легковики
Сьогодні, 10:20
Масштабна дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 27 червня, на вулиці Конякіна у Луцьку
Про це в телеграмі пише Волиньпост.
Автопригода сталася на 40-му мікрорайоні обласного центру Волині.
На вулиці Конякіна біля магазину «Салют» не розминулися відразу декілька транспортних засобів: вантажівка та три легковики.
На місці пригоди працювали правоохоронці. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.
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Про це в телеграмі пише Волиньпост.
Автопригода сталася на 40-му мікрорайоні обласного центру Волині.
На вулиці Конякіна біля магазину «Салют» не розминулися відразу декілька транспортних засобів: вантажівка та три легковики.
На місці пригоди працювали правоохоронці. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.
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