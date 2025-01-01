Аварія у Луцьку: зіткнулися вантажівка та три легковики

Аварія у Луцьку: зіткнулися вантажівка та три легковики
Масштабна дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 27 червня, на вулиці Конякіна у Луцьку

Про це в телеграмі пише Волиньпост.

Автопригода сталася на 40-му мікрорайоні обласного центру Волині.

На вулиці Конякіна біля магазину «Салют» не розминулися відразу декілька транспортних засобів: вантажівка та три легковики.

На місці пригоди працювали правоохоронці. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.


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Теги: ДТП, Луцьк
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