Аварія у Луцьку: зіткнулися вантажівка та три легковики





Про це в телеграмі пише



Автопригода сталася на 40-му мікрорайоні обласного центру Волині.



На вулиці Конякіна біля магазину «Салют» не розминулися відразу декілька транспортних засобів: вантажівка та три легковики.



На місці пригоди працювали правоохоронці. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Масштабна дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 27 червня, на вулиці Конякіна у ЛуцькуПро це в телеграмі пише Волиньпост Автопригода сталася на 40-му мікрорайоні обласного центру Волині.На вулиці Конякіна біля магазину «Салют» не розминулися відразу декілька транспортних засобів: вантажівка та три легковики.На місці пригоди працювали правоохоронці. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

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