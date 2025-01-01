Коригувала авіаудари по Краматорську: СБУ зловила агентку росіян

Працівники СБУ затримали ще одну агентку російського гру, яка наводила удари рашистів по Донеччині.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки затримала ще одну(більш відомої як гру) на Донеччині. Зловмисниця коригувала авіаційні удари агресора по Силах оборони на Краматорському напрямку.За матеріалами справи, фігуранткою виявилася продавчиня одного із магазинів у Слов’янську.Після дистанційного вербування агентка отримала вороже завдання: виявляти локації українських військ на прифронтовій території регіону.Щоб зібрати розвіддані, жінка особисто обходила місцевість, де збирала відомості про розташування Сил оборони.Зібрану інформацію фігурантка узагальнювала у звіт і направляла його своєму «зв’язковому». Ним виявився бойовик окупаційних угруповань рф, який воює на східному фронті.Співробітники СБУ спрацювали на випередження і завчасно убезпечили локації українських військ.На фінальному етапі спецоперації Служба безпеки затримала зрадницю за місцем її проживання. У затриманої вилучено телефон з її акаунтом в «Однокласниках», де вона контактувала з окупантами.Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.