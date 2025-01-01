ППО збила повітряну ціль над Рівненщиною

ППО збила повітряну ціль над Рівненщиною
У ніч на 27 червня сили ППО збили повітряну ціль над Рівненською областю.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Коваль.

"Ворожу повітряну ціль збили цієї ночі на Рівненщині.

За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.

Дякую військовим за професійну роботу.

На місці працюють представники Сил оборони та інших служб", - йдеться в повідомленні.

Загалом сигнал повітряної тривоги цієї ночі у нас в області лунав двічі.

Близько 1 години ночі росіяни застосували аеробалістичні ракети "Кинджал" з літаків МіГ-31К.

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Теги: Росія, війна
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