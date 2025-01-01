Росіяни атакували Україну «Кинджалами»

Росіяни атакували Україну «Кинджалами»
Близько 1 години ночі росіяни застосували аеробалістичні ракети "Кинджал" з літаків МіГ-31К.

Про ракетну небезпеку для всієї території держави повідомили Повітряні Сили.

За інформацією моніторингових каналів, було здійснено два пуски, ворог цілив у місто Старокостянтинів Хмельницької області.

Також цієї ночі російська армія вдарила безпілотниками по Запоріжжю. За інформацією ОВА, було не менше шести ударів.

Пошкоджено промислове підприємство і гаражний кооператив. Інформації про потерпілих немає.

"Внаслідок атаки сталися пожежі. На щастя, люди не постраждали", – розповіли в ОВА.

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Теги: Росія, війна
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