Росіяни атакували Україну «Кинджалами»
Сьогодні, 09:05
Близько 1 години ночі росіяни застосували аеробалістичні ракети "Кинджал" з літаків МіГ-31К.
Про ракетну небезпеку для всієї території держави повідомили Повітряні Сили.
За інформацією моніторингових каналів, було здійснено два пуски, ворог цілив у місто Старокостянтинів Хмельницької області.
Також цієї ночі російська армія вдарила безпілотниками по Запоріжжю. За інформацією ОВА, було не менше шести ударів.
Пошкоджено промислове підприємство і гаражний кооператив. Інформації про потерпілих немає.
"Внаслідок атаки сталися пожежі. На щастя, люди не постраждали", – розповіли в ОВА.
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Про ракетну небезпеку для всієї території держави повідомили Повітряні Сили.
За інформацією моніторингових каналів, було здійснено два пуски, ворог цілив у місто Старокостянтинів Хмельницької області.
Також цієї ночі російська армія вдарила безпілотниками по Запоріжжю. За інформацією ОВА, було не менше шести ударів.
Пошкоджено промислове підприємство і гаражний кооператив. Інформації про потерпілих немає.
"Внаслідок атаки сталися пожежі. На щастя, люди не постраждали", – розповіли в ОВА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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