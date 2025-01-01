У «Будинку іграшок» почали продавати турнікети

У «Будинку іграшок» почали продавати турнікети
У мережі магазинів «Будинок іграшок» поряд з іграшками з’явилися джгути-турнікети від українського бренду Sich.

Як повідомили misto.media у пресслужбі компанії, засоби для зупинки кровотечі почали продавати близько місяця тому, безпосередньо на касах магазинів.

У продажу — сертифіковані кровоспинні турнікети Sich , які вже понад 10 років використовують українські військові, бойові медики та інструктори з тактичної медицини.

Турнікети доступні в класичному чорному та яскраво-рожевому кольорах. Розмір — універсальний: підходить для кінцівок з обхватом від 5 до 40 см. Вартість одного — 650 гривень.

Поява турнікетів у яскравому кольорі — символічний жест, кажуть у компанії. Безпека не обов’язково має бути похмурою, а рожевий колір допомагає швидше помітити турнікет у критичний момент.

До кожного виробу додається інструкція, а також посилання на навчальне відео на сайті Sich.

«Ми багато говоримо про гру, але не ігноруємо реальність. Викласти турнікет на полицю — це не дивно, це відповідально. Так формується нова культура — готовності, а не паніки», — зазначили в пресслужбі компанії, яка ініціювала це партнерство.

Придбати турнікет можна в будь-якому магазині мережі по всій Україні, безпосередньо на касі.

Адреси магазинів у Луцьку:

просп. Грушевського, 2 (РЦ «Промінь»);

вул. Сухомлинського, 1 (ТРЦ «ПортСіті»).

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Теги: турнікети, Луцьк
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