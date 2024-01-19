50 років працював у колгоспі: волинянин відзначив 90-річчя

90-річчя відзначив волинянин Микола Савчук. Чоловік 50 років пропрацював на різних посадах в колгоспі. Був і завідувачем ферми, і бригадиром дільничої бригади, і завідувачем складу.У день народження чоловіка 25 червня його привітали працівники територіального центру соціального обслуговування, повідомили у Володимирській міській раді.Микола Аврамович 1935 року в селі Каришків, Вінницької області, у сім’ї колгоспників. Після закінчення школи здобув середню спеціальну освіту, відслужив в армії. життєві дороги привели чоловіка на Волинь, тут понад 50 років пропрацював у колгоспі.Мав двох дітей, проте один син загинув в Афганістані. Тепер у Миколи Аврамовича двоє онуків та троє правнуків. Один з онуків зі своєю дружиною, на даний час, боронить Україну.Іменинник в минулому був активним учасником художньої самодіяльності, співав у хорі. Крім цього, Микола Савчук був пасічником-любителем. Раніше тримав цілу пасіку та любив пригощати сусідів медом.