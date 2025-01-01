У громаді біля Луцька попрощалися з Героєм Владиславом Задворним

смерть полеглого Героя прийшла у Боратинську громаду. Друзі, побратими та рідні люди зібралися, щоб із усіма почестями провести в останню дорогу загиблого 26-річного військового Владислава Задворного. Страшне горе та сльози близьких у храмі Воздвиження Хреста Господнього у рідному селі Боратин.



Він був призваний на службу з 22 березня минулого року, воював на Покровському напрямку, пише



Зі сльозами на очах та сильним болем у серці Владислава згадують односельчани. Кажуть, що чоловік із дитинства був напівсиротою.



Пам'ятають Владислава ще змалечку і його вихователі і колишня директорка школи. Його згадують як дуже чемного, розумного і життєрадісного хлопчика.



«Завжди, коли треба була допомога, можна було до нього звернутися - завжди допоможе. Дуже шкода, що такі молоді хлопці йдуть з життя так рано, йому ще б жити і жити - дружина, донька...», - каже побратим полеглого Героя.



Ця тяжка втрата стала ударом для всіх. Його згадують із болем, одні - мовчки, інші не стримували сліз...



Після заупокійної літургії траурний кортеж рушив до місцевого кладовища. Саме на цій рідній землі знайшов свій вічний спокій Герой.



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