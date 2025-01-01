Уночі росія випустила понад 370 ракет та дронів: українські воїни знищили усі «калібри»

Уночі росія випустила понад 370 ракет та дронів: українські воїни знищили усі «калібри»
Російські війська у ніч проти 27 червня запустили по українських регіонах безпілотники та ракети. Українські оборонці знешкодили 365 з 371 повітряної цілі.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Окупанти атакували Україну:

363 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами (понад 200 були саме «шахедами») із різних напрямків у рф: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ;

2 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 «Кинджал» із Рязанської області у рф;

6 крилатими ракетами «Калібр» із акваторії Каспійського моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряна оборона збила 217 цілей — 211 безпілотників та усі шість «калібрів». Ще 148 БпЛА — локаційно втрачені.

Основний напрямок російського удару — місто Старокостянтинів на Хмельниччині. Загалом зафіксовано прямі влучання у 3 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях.

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Теги: Росія, війна
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