Уночі росія випустила понад 370 ракет та дронів: українські воїни знищили усі «калібри»

Російські війська у ніч проти 27 червня запустили по українських регіонах безпілотники та ракети. Українські оборонці знешкодили 365 з 371 повітряної цілі.Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.Окупанти атакували Україну:363 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами (понад 200 були саме «шахедами») із різних напрямків у рф: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ;2 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 «Кинджал» із Рязанської області у рф;6 крилатими ракетами «Калібр» із акваторії Каспійського моря.Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряна оборона збила 217 цілей — 211 безпілотників та усі шість «калібрів». Ще 148 БпЛА — локаційно втрачені.Основний напрямок російського удару — місто Старокостянтинів на Хмельниччині. Загалом зафіксовано прямі влучання у 3 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях.