Луцька автостанція піднімає ціну: як зміниться вартість проїзду на Волині. ВІДЕО





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Щодо цього питання у Волинській обласній держадміністрації було скликано переговори. На них були як перевізники так і керівництво автостанції.



«Для того, щоб збільшити виручку, отриману від кожного перевізника, ми мусимо піднімати відсоток», - каже Лариса Бондарчук, керівниця відділу Прат «ВОПАС».



За словами керівництва автостанції, це підняття не вплине на вартість квитка. Однак не все так просто, адже від збільшення тарифу для перевізників, полізе вгору і ціна проїзду.



«Коли ви чуєте число 10 відсотків, то насправді для автостанції - це 20. Тому що з квитка 10 відсотків доплачує пасажир, а інші 10 відраховують в нас», - пояснює один з перевізників.



«Мені здається, тарифи і так зросли, ми їх максимально оптимізували та нормалізували. Тому ми зараз не даємо тарифу піднятися, а автостанція хоче підняти відсоток на послуги. Від цього тариф сам по собі підніметься. Ми цього допустити не можемо і намагатимемося сприяти тому, щоб допомогти їм оптимізувати цей процес і знайти між собою якісь спільні знаменники», - сказав Назар Романюк, керівник відділу транспорту та зв'язків Волинської ОДА.



Автостанція утримується з коштів, які надходять із продажу квитків. Алгоритм такий: перевізник подає тариф, автостанція додає до цього тарифу страхування та станційний збір. Ця сума може досягати до 15 відсотків від вартості проїзду. Саме тому у касі квиток коштує дорожче, ніж у водія. Відтак 80 відсотків людей не користуються послугами автостанції.



«Перевізники відправляють людей за межі автостанції, щоб ті сіли на автобус десь із міської зупинки. Внаслідок цього виручка з каси зменшується, наші доходи також, а ціни в державі зростають. Ситуація критична, тому ми вимушені підняти відсоток», - продовжує пані Лариса.



А от перевізники одноголосно кажуть, що автостанція не надає послуг як слід. Для стабільності вони пропонують зробити такі умови для людей, щоб вони були зацікавлені у купівлі квитка на касі. Тобто зробити збір однаковим всюди, щоб не було сенсу питати в перевізників, скільки коштуватиме проїзд.



Вирішити питання в конструктивний спосіб не вдалося. Поки перевізники зацікавлені у кращих послугах автостанції, «ВОПАС» навпаки може залишитися без жодного автобуса на платформі і без жодного пасажира, якщо не врегулює питання та не почне модернізувати підприємство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 травня автостанція у Луцьку піднімає станційний збір для перевізників на 15 відсотків. Тож за цим підняттям пасажирам слід чекати на подорожчання вартості квитків на всі рейси.Про це пише ВСН з посиланням на сюжет Інсайдер Медіа.Щодо цього питання у Волинській обласній держадміністрації було скликано переговори. На них були як перевізники так і керівництво автостанції.«Для того, щоб збільшити виручку, отриману від кожного перевізника, ми мусимо піднімати відсоток», - каже, керівниця відділу Прат «ВОПАС».За словами керівництва автостанції, це підняття не вплине на вартість квитка. Однак не все так просто, адже від збільшення тарифу для перевізників, полізе вгору і ціна проїзду.«Коли ви чуєте число 10 відсотків, то насправді для автостанції - це 20. Тому що з квитка 10 відсотків доплачує пасажир, а інші 10 відраховують в нас», - пояснює один з перевізників.«Мені здається, тарифи і так зросли, ми їх максимально оптимізували та нормалізували. Тому ми зараз не даємо тарифу піднятися, а автостанція хоче підняти відсоток на послуги. Від цього тариф сам по собі підніметься. Ми цього допустити не можемо і намагатимемося сприяти тому, щоб допомогти їм оптимізувати цей процес і знайти між собою якісь спільні знаменники», - сказав Назар Романюк, керівник відділу транспорту та зв'язків Волинської ОДА.Автостанція утримується з коштів, які надходять із продажу квитків. Алгоритм такий: перевізник подає тариф, автостанція додає до цього тарифу страхування та станційний збір. Ця сума може досягати до 15 відсотків від вартості проїзду. Саме тому у касі квиток коштує дорожче, ніж у водія. Відтак 80 відсотків людей не користуються послугами автостанції.«Перевізники відправляють людей за межі автостанції, щоб ті сіли на автобус десь із міської зупинки. Внаслідок цього виручка з каси зменшується, наші доходи також, а ціни в державі зростають. Ситуація критична, тому ми вимушені підняти відсоток», - продовжує пані Лариса.А от перевізники одноголосно кажуть, що автостанція не надає послуг як слід. Для стабільності вони пропонують зробити такі умови для людей, щоб вони були зацікавлені у купівлі квитка на касі. Тобто зробити збір однаковим всюди, щоб не було сенсу питати в перевізників, скільки коштуватиме проїзд.Вирішити питання в конструктивний спосіб не вдалося. Поки перевізники зацікавлені у кращих послугах автостанції, «ВОПАС» навпаки може залишитися без жодного автобуса на платформі і без жодного пасажира, якщо не врегулює питання та не почне модернізувати підприємство.

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