Порівняння дисплеїв ноутбука: який кращий*





IPS-дисплеї: пишність кольорів

Найпоширеніший тип екранів ноутбуків. У дисплеях IPS (In-Plane Switching) застосовується підсвічування пікселів окремих точок, у яких розміщені світлодіоди. Відображення чорного відтінку відбувається за рахунок блокування передачі світла.



Дисплеї IPS вирізняються вражаючою передачею кольору. Ця характеристика важлива для фотографів, монтажерів відео та представників інших професій, де задіяна робота із зображенням. Для таких людей природність кольорів впливає на якість під час виконання завдання. Крім того, IPS-дисплей сприятиме зниженню навантаження на зір під час тривалої роботи.



З недоліків екрану можна відзначити погане блокування фонового підсвічування, обмежену контрастність і великий час відгуку.



Бюджетні TN-дисплеї

Лептопи з такими рідкокристалічними екранами набули широкого поширення. Головна перевага технології TN (Twisted Nematic) - мінімальний час відгуку (1 мс і нижче). Це дає змогу грати без "шлейфу" і змазування зображення. Час відгуку буде важливим для професійних геймерів, оскільки кожна секунда може вплинути на результат ігрової сесії. Ноутбуки з такими екранами затребувані для навчання або роботи в офісі.



Лептопи з дисплеями TN відрізняються недорогою вартістю. Головним недоліком цих екранів можна назвати малі кути огляду по вертикалі. Відхилення дисплея вгору або вниз відразу викликає спотворення відтінків зображення. Ще один мінус екрана - обмежені можливості передачі кольору.







OLED-дисплей: якість на найвищому рівні

На ринку такі екрани ноутбуків позиціонуються як рішення преміум-класу. Метод формування зображення в OLED (Organic Light Emitting Diodes) побудований на застосуванні органічних світлодіодів різних кольорів під час подачі на них керуючої напруги. Принцип технології ґрунтується на тому, що кожен піксель виступає окремим джерелом світла.



У дисплеях OLED можна відзначити такі переваги:



• бездоганний чорний фон без розмиття;

• високий рівень контрастності;

• мінімальний час відгуку;

• відсутність паразитного світіння екрана.



Дисплеї з OLED-технологією незамінні для геймінгу. Крім того, лептопи з такими екранами будуть корисні в роботі з візуалом і комп'ютерною графікою, коли якість кольорів та їхніх відтінків набуває особливої важливості. Перегляд фільмів на OLED-дисплеї дасть змогу насолоджуватися яскравою і контрастною картинкою. Незамінні такі ноутбуки будуть у подорожах і відрядженнях, коли потрібна робота поза приміщенням і підстроювання під різне освітлення.



Серед мінусів дисплеїв OLED можна назвати відносно високу ціну. Крім того, варто зазначити, що під час перегляду світлого контенту пристрій споживатиме більше електроенергії.







При виборі дисплея ноутбука слід враховувати завдання, з якими йому необхідно впоратися, а також бюджет покупки. Великий асортимент лептопів дасть змогу підібрати модель з оптимальними характеристиками за доступною ціною. Щоб купити надійний ноутбук з відповідним дисплеєм, а також інші товари високої якості, скористайтеся каталогом сайту Comfy.ua.

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