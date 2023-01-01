Чи боротиметься Бюро економічної безпеки з волинськими псевдоволонтерами

Чи боротиметься Бюро економічної безпеки з волинськими псевдоволонтерами
Попри те, що питання боротьби із псевдоволонтерами не належить до підслідності Бюро економічної безпеки, відповідно до закону України орган повинен розслідувати розкрадання у сфері міжнародної технічної допомоги.

Про це під час робочого візиту на Волинь розповів директор БЕБ Вадим Мельник.

Очільник бюро підкреслив, що недобросовісних волонтерів в Україні – чимало. Орган займається розслідуваннями, що стосуються статті 191 про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, однак робота з псевдоволонтерською системою не налагоджена.

«Ми роботу спрямовуємо, вишукуємо, встановлюємо, ситуативно виконуємо і караємо цих людей. У нас є на сайті інформація тощо. Однак це – не зовсім наша історія і не зовсім це врегульовано законодавством», – зауважив директор БЕБ.

Водночас Вадим Мельник додав, що Бюро економічної безпеки має виявляти кримінальні прояви і розслідувати кримінальні злочини у сфері міжнародної технічної допомоги, що часто перетинається з волонтерською діяльністю.


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Теги: Вадим Мельник, БЕБ, волонтери
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