Чи боротиметься Бюро економічної безпеки з волинськими псевдоволонтерами





Про це під час Вадим Мельник.



Очільник бюро підкреслив, що недобросовісних волонтерів в Україні – чимало. Орган займається розслідуваннями, що стосуються статті 191 про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, однак робота з псевдоволонтерською системою не налагоджена.



«Ми роботу спрямовуємо, вишукуємо, встановлюємо, ситуативно виконуємо і караємо цих людей. У нас є на сайті інформація тощо. Однак це – не зовсім наша історія і не зовсім це врегульовано законодавством», – зауважив директор БЕБ.



Водночас Вадим Мельник додав, що Бюро економічної безпеки має виявляти кримінальні прояви і розслідувати кримінальні злочини у сфері міжнародної технічної допомоги, що часто перетинається з волонтерською діяльністю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Попри те, що питання боротьби із псевдоволонтерами не належить до підслідності Бюро економічної безпеки, відповідно до закону України орган повинен розслідувати розкрадання у сфері міжнародної технічної допомоги.Про це під час робочого візиту на Волинь розповів директор БЕБОчільник бюро підкреслив, що недобросовісних волонтерів в Україні – чимало. Орган займається розслідуваннями, що стосуються статті 191 про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, однак робота з псевдоволонтерською системою не налагоджена.«Ми роботу спрямовуємо, вишукуємо, встановлюємо, ситуативно виконуємо і караємо цих людей. У нас є на сайті інформація тощо. Однак це – не зовсім наша історія і не зовсім це врегульовано законодавством», – зауважив директор БЕБ.Водночас Вадим Мельник додав, що Бюро економічної безпеки має виявляти кримінальні прояви і розслідувати кримінальні злочини у сфері міжнародної технічної допомоги, що часто перетинається з волонтерською діяльністю.

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