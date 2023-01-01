Чи боротиметься Бюро економічної безпеки з волинськими псевдоволонтерами
Сьогодні, 12:00
Попри те, що питання боротьби із псевдоволонтерами не належить до підслідності Бюро економічної безпеки, відповідно до закону України орган повинен розслідувати розкрадання у сфері міжнародної технічної допомоги.
Про це під час робочого візиту на Волинь розповів директор БЕБ Вадим Мельник.
Очільник бюро підкреслив, що недобросовісних волонтерів в Україні – чимало. Орган займається розслідуваннями, що стосуються статті 191 про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, однак робота з псевдоволонтерською системою не налагоджена.
«Ми роботу спрямовуємо, вишукуємо, встановлюємо, ситуативно виконуємо і караємо цих людей. У нас є на сайті інформація тощо. Однак це – не зовсім наша історія і не зовсім це врегульовано законодавством», – зауважив директор БЕБ.
Водночас Вадим Мельник додав, що Бюро економічної безпеки має виявляти кримінальні прояви і розслідувати кримінальні злочини у сфері міжнародної технічної допомоги, що часто перетинається з волонтерською діяльністю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це під час робочого візиту на Волинь розповів директор БЕБ Вадим Мельник.
Очільник бюро підкреслив, що недобросовісних волонтерів в Україні – чимало. Орган займається розслідуваннями, що стосуються статті 191 про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, однак робота з псевдоволонтерською системою не налагоджена.
«Ми роботу спрямовуємо, вишукуємо, встановлюємо, ситуативно виконуємо і караємо цих людей. У нас є на сайті інформація тощо. Однак це – не зовсім наша історія і не зовсім це врегульовано законодавством», – зауважив директор БЕБ.
Водночас Вадим Мельник додав, що Бюро економічної безпеки має виявляти кримінальні прояви і розслідувати кримінальні злочини у сфері міжнародної технічної допомоги, що часто перетинається з волонтерською діяльністю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Біля Вугледару загинув військовий з Волині Володимир Олійник
Сьогодні, 12:11
«Вор в законі» на прізвисько «Дато Ланчхутський» та «смотрящий» у Маневицькій колонії отримали підозру: деталі
Сьогодні, 12:03
Чи боротиметься Бюро економічної безпеки з волинськими псевдоволонтерами
Сьогодні, 12:00
На Волині аграрії почали сіяти пшеницю. ВІДЕО
Сьогодні, 11:43
Порівняння дисплеїв ноутбука: який кращий*
Сьогодні, 11:33
Медіа