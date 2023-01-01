Росіяни обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги у Херсоні: є поранені
Сьогодні, 16:29
Російські війська сьогодні, 25 березня обстріляли Херсон. Окупанти вдарили по пункту видачі гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.
"Учора вночі армія РФ атакувала "Пункт незламності" у Костянтинівці у Донецькій області, сьогоднішня ціль російської артилерії - пункт видачі гуманітарної допомоги у Херсоні", - написав Прокудін.
За його словами, через обстріл постраждали двоє людей - 41-річна жінка та 25-річний чоловік.
"З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями їх шпиталізували до лікарні", - повідомив очільник ОВА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.
"Учора вночі армія РФ атакувала "Пункт незламності" у Костянтинівці у Донецькій області, сьогоднішня ціль російської артилерії - пункт видачі гуманітарної допомоги у Херсоні", - написав Прокудін.
За його словами, через обстріл постраждали двоє людей - 41-річна жінка та 25-річний чоловік.
"З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями їх шпиталізували до лікарні", - повідомив очільник ОВА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росіяни обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги у Херсоні: є поранені
Сьогодні, 16:29
Під Луцьком зіткнулися молоковоз та маршрутка: одного з водіїв вирізали з авто рятувальники. ФОТО
Сьогодні, 15:27
На Волині затримали 2 п'яних водіїв
Сьогодні, 15:21
На Київщині дівчина помстилася колишньому через 20 років і отруїла його ромом. ВІДЕО
Сьогодні, 13:30
Медіа