Росіяни обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги у Херсоні: є поранені

Росіяни обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги у Херсоні: є поранені
Російські війська сьогодні, 25 березня обстріляли Херсон. Окупанти вдарили по пункту видачі гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.

"Учора вночі армія РФ атакувала "Пункт незламності" у Костянтинівці у Донецькій області, сьогоднішня ціль російської артилерії - пункт видачі гуманітарної допомоги у Херсоні", - написав Прокудін.

За його словами, через обстріл постраждали двоє людей - 41-річна жінка та 25-річний чоловік.

"З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями їх шпиталізували до лікарні", - повідомив очільник ОВА.

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