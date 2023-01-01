У Міноборони просять ніде не обговорювати контрнаступ
Сьогодні, 21:25
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала не розпитувати про контрнаступ Сил оборони України й публічно не обговорювати військові плани української армії.
Про це вона написала у Facebook.
Маляр заявила, що коли зона бойових дій була закрита для доступу будь-кого, крім військових, вдалося реалізувати найуспішнішу операцію за час повномасштабного вторгнення з погляду інтенсивності звільнення територій — контрнаступ на Харківщині.
«Тиша дала військовим виграти час і робити свою роботу <...> Не треба в ефірах питати експертів, а як же там контрнаступ, не треба писати блоги на цю тему і пости, не треба взагалі публічно обговорювати військові плани нашої армії. У нас один стратегічний план — звільнити всі наші території. А деталі — то вже військова таємниця», — пише Маляр.
Вона наголосила, що стратегічні військові плани й задуми мають право оприлюднювати лише три людини у державі — Верховний Головнокомандувач, міністр оборони та Головнокомандувач ЗСУ. Всі інші можуть лише цитувати.
«Бо інформація — це теж зброя, і ми нею теж воюємо», — наголосила заступниця міністра оборони.
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Про це вона написала у Facebook.
Маляр заявила, що коли зона бойових дій була закрита для доступу будь-кого, крім військових, вдалося реалізувати найуспішнішу операцію за час повномасштабного вторгнення з погляду інтенсивності звільнення територій — контрнаступ на Харківщині.
«Тиша дала військовим виграти час і робити свою роботу <...> Не треба в ефірах питати експертів, а як же там контрнаступ, не треба писати блоги на цю тему і пости, не треба взагалі публічно обговорювати військові плани нашої армії. У нас один стратегічний план — звільнити всі наші території. А деталі — то вже військова таємниця», — пише Маляр.
Вона наголосила, що стратегічні військові плани й задуми мають право оприлюднювати лише три людини у державі — Верховний Головнокомандувач, міністр оборони та Головнокомандувач ЗСУ. Всі інші можуть лише цитувати.
«Бо інформація — це теж зброя, і ми нею теж воюємо», — наголосила заступниця міністра оборони.
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