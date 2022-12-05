На Полтавщині жінка запалила сухе листя і згоріла живцем сама

На Полтавщині жінка запалила сухе листя і згоріла живцем сама
23-го березня в одному із сіл Полтавського району Полтавської області знайшли обгоріле тіло 85-річної жінки. Найімовірніше, вона згоріла, коли палила суху траву.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речника Полтавського районного управління поліції Василя Зуба.

Правоохоронцям про смерть матері повідомив син загиблої. Трагедія сталася близько 11:30. Чоловік знайшов тіло матері поблизу господарства біля місця, де була випалена трава. Також напередодні свідки бачили, як жінка згрібала сухе листя.

Зазначається, що остаточну причину смерті встановить експертиза.

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Теги: Полтавщина, палила траву, згоріла жінка
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