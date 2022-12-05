На Полтавщині жінка запалила сухе листя і згоріла живцем сама





Про це повідомляє



Правоохоронцям про смерть матері повідомив син загиблої. Трагедія сталася близько 11:30. Чоловік знайшов тіло матері поблизу господарства біля місця, де була випалена трава. Також напередодні свідки бачили, як жінка згрібала сухе листя.



Зазначається, що остаточну причину смерті встановить експертиза.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 23-го березня в одному із сіл Полтавського району Полтавської області знайшли обгоріле тіло 85-річної жінки. Найімовірніше, вона згоріла, коли палила суху траву.Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речника Полтавського районного управління поліції Василя Зуба.Правоохоронцям про смерть матері повідомив син загиблої. Трагедія сталася близько 11:30. Чоловік знайшов тіло матері поблизу господарства біля місця, де була випалена трава. Також напередодні свідки бачили, як жінка згрібала сухе листя.Зазначається, що остаточну причину смерті встановить експертиза.

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