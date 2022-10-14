На Волині 20-річний водій злетів у кювет





Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 березня близько 19 години, пише



20-річний водій не впорався з керуванням, у результаті авто злетіло в кювет і перекинулося.



Як повідомив керівник обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль, медики оперативно надали допомогу чоловікові. У нього попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму.



У стані середньої важкості постраждалого госпіталізували у Володимирське ТМО.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Кремеш Локачинської громади перекинулася автівка.Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 березня близько 19 години, пише ІА Волинські новини. 20-річний водій не впорався з керуванням, у результаті авто злетіло в кювет і перекинулося.Як повідомив керівник обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль, медики оперативно надали допомогу чоловікові. У нього попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму.У стані середньої важкості постраждалого госпіталізували у Володимирське ТМО.

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