На Волині 20-річний водій злетів у кювет

На Волині 20-річний водій злетів у кювет
У селі Кремеш Локачинської громади перекинулася автівка.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 березня близько 19 години, пише ІА Волинські новини.

20-річний водій не впорався з керуванням, у результаті авто злетіло в кювет і перекинулося.

Як повідомив керівник обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль, медики оперативно надали допомогу чоловікові. У нього попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму.

У стані середньої важкості постраждалого госпіталізували у Володимирське ТМО.

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Теги: Кремеш, ДТП, злетів з дороги
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