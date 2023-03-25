У ЗСУ розповіли, де саме на фронті зафіксували рекордну кількість російських обстрілів





Про це речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий повідомив в ефірі інформаційного телемарафону, пише



«Тільки там помітна тенденція, що вони використовують здебільшого штатні підрозділи російсько-окупаційного війська, діють більш обережно, а не як на Бахмутському напрямку, де колишні в'язні з ПВК «Вагнер» атакують фактично безперервно. Тут вони намагаються проводити розвідку, завдають масованих артилерійських ударів, і втрати тут набагато менші, ніж на напрямку Бахмута. Відтак прогресу вони також не мають», – сказав він.



Як зазначається, незважаючи на це, на Лимано-Куп'янському напрямку ворог останні тижні проявляє високу активність.



«Ця доба не стала виключенням, ворог атакував в районі Серебрянського лісництва, Гряниківки, Синьківки, Дібрової, Білогорівки і Спірного. Також цей напрямок є рекордним за кількістю артилерійських обстрілів декілька тижнів поспіль, 454 рази за цю добу він різними видами артилерії обстрілювався, 11 боєзіткнень відбулося, 9 авіаударів. Було вбито 48 окупантів, 88 зазнали поранень і один потрапив у полон. Також було підбито систему реактивно-залпового вогню «Град», п'ять автомобілів і збито головний їхній безпілотний літальний апарат «Орлан-10», – сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупаційні війська на Лимано-Куп'янському напрямку фронту використовують здебільшого штатні підрозділи своєї армії і діють більш обережно, ніж в районі Бахмута на Донбасі.Про це речник Східного угруповання Збройних сил Україниповідомив в ефірі інформаційного телемарафону, пише Слово і Діло. «Тільки там помітна тенденція, що вони використовують здебільшого штатні підрозділи російсько-окупаційного війська, діють більш обережно, а не як на Бахмутському напрямку, де колишні в'язні з ПВК «Вагнер» атакують фактично безперервно. Тут вони намагаються проводити розвідку, завдають масованих артилерійських ударів, і втрати тут набагато менші, ніж на напрямку Бахмута. Відтак прогресу вони також не мають», – сказав він.Як зазначається, незважаючи на це, на Лимано-Куп'янському напрямку ворог останні тижні проявляє високу активність.«Ця доба не стала виключенням, ворог атакував в районі Серебрянського лісництва, Гряниківки, Синьківки, Дібрової, Білогорівки і Спірного. Також цей напрямок є рекордним за кількістю артилерійських обстрілів декілька тижнів поспіль, 454 рази за цю добу він різними видами артилерії обстрілювався, 11 боєзіткнень відбулося, 9 авіаударів. Було вбито 48 окупантів, 88 зазнали поранень і один потрапив у полон. Також було підбито систему реактивно-залпового вогню «Град», п'ять автомобілів і збито головний їхній безпілотний літальний апарат «Орлан-10», – сказав він.

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