В «Укрзалізниці» розповіли про нові умови повернення коштів за квиток





Про це компанія



«Вступили в дію зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України. Правила, якими ми керувались раніше, були прийняті ще в 2006 році, а останні зміни в них вносились в 2019 році: вони вже не відповідали сучасним потребам пасажирів та залізниці і обмежували нас в наданні якісного сервісу перевезень», – пояснили у пресслужбі «Укрзалізниці».



Так, відтепер у частині повернення вартості квитка діють такі правила:



- повернення повної вартості квитка та половини вартості плацкарти можливе за 6 годин до відправлення поїзда (раніше було 9 годин);



- протягом години після відправлення поїзда можна повернути повну вартість квитка (раніше було 10%). Важливо: вартість плацкарти не повертається після відправлення;



- отримати гроші за квиток після відправлення поїзда можна лише у касі.



Також нові правила передбачають спрощення процесу оформлення замовлень для перевезення організованих груп пасажирів та автомобілів. Раніше оформлювати таке замовлення можна було тільки в письмовому вигляді особисто, тепер процедуру дозволено перенести в онлайн.



Крім того, уточнено порядок оплати за перевезення собак та дрібних тварин.



Підкреслюється, що нові правила визначають порядок оформлення, проїзду та повернення коштів за квитки у місцевих поїздах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Укрзалізниця» повідомила про набуття чинності новими правилами перевезень пасажирів та багажу. Вони стосуються повернення коштів та оформлення замовлень на перевезення.Про це компанія повідомила у Telegram.«Вступили в дію зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України. Правила, якими ми керувались раніше, були прийняті ще в 2006 році, а останні зміни в них вносились в 2019 році: вони вже не відповідали сучасним потребам пасажирів та залізниці і обмежували нас в наданні якісного сервісу перевезень», – пояснили у пресслужбі «Укрзалізниці».Так, відтепер у частині повернення вартості квитка діють такі правила:- повернення повної вартості квитка та половини вартості плацкарти можливе за 6 годин до відправлення поїзда (раніше було 9 годин);- протягом години після відправлення поїзда можна повернути повну вартість квитка (раніше було 10%). Важливо: вартість плацкарти не повертається після відправлення;- отримати гроші за квиток після відправлення поїзда можна лише у касі.Також нові правила передбачають спрощення процесу оформлення замовлень для перевезення організованих груп пасажирів та автомобілів. Раніше оформлювати таке замовлення можна було тільки в письмовому вигляді особисто, тепер процедуру дозволено перенести в онлайн.Крім того, уточнено порядок оплати за перевезення собак та дрібних тварин.Підкреслюється, що нові правила визначають порядок оформлення, проїзду та повернення коштів за квитки у місцевих поїздах.

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