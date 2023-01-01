В «Укрзалізниці» розповіли про нові умови повернення коштів за квиток

В «Укрзалізниці» розповіли про нові умови повернення коштів за квиток
«Укрзалізниця» повідомила про набуття чинності новими правилами перевезень пасажирів та багажу. Вони стосуються повернення коштів та оформлення замовлень на перевезення.

Про це компанія повідомила у Telegram.

«Вступили в дію зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України. Правила, якими ми керувались раніше, були прийняті ще в 2006 році, а останні зміни в них вносились в 2019 році: вони вже не відповідали сучасним потребам пасажирів та залізниці і обмежували нас в наданні якісного сервісу перевезень», – пояснили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Так, відтепер у частині повернення вартості квитка діють такі правила:

- повернення повної вартості квитка та половини вартості плацкарти можливе за 6 годин до відправлення поїзда (раніше було 9 годин);

- протягом години після відправлення поїзда можна повернути повну вартість квитка (раніше було 10%). Важливо: вартість плацкарти не повертається після відправлення;

- отримати гроші за квиток після відправлення поїзда можна лише у касі.

Також нові правила передбачають спрощення процесу оформлення замовлень для перевезення організованих груп пасажирів та автомобілів. Раніше оформлювати таке замовлення можна було тільки в письмовому вигляді особисто, тепер процедуру дозволено перенести в онлайн.

Крім того, уточнено порядок оплати за перевезення собак та дрібних тварин.

Підкреслюється, що нові правила визначають порядок оформлення, проїзду та повернення коштів за квитки у місцевих поїздах.

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Теги: Укрзалізниця, повернення квитків
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