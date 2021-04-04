У Луцьку обирали найгарнішу паску. ВІДЕО





Під час події відбувся конкурс, де обирали найгарнішу паску, – розповіла



Пасхальна мистецька імпреза відбувається у рамках благодійного проєкту "Весна, що наближає перемогу", під час якого збирають гроші на потреби 100-ої окремої бригади тероборони.



У рамках мистецького дійства організували виставку гончарних виробів. Свої роботи в експозиції представив майстер Анатолій Філозоф. З його слів, його свищики зроблені із глини, видобутої у місті Слов'янськ на Донеччині.



Анна Кравчук та Іван Борт змагаються в конкурсі "Патріотична паска". Вони презентують авторські кондитерські пасхальні вироби.



"Спочатку я пекла з бабусею та мамою за одним рецептом, а потім знайшла свій рецепт. Це рецепт саме цієї паски. Вона із цукатами, із коньяком, із цедрою лимона, із родзинками", – розповідає учасниця конкурсу Анна Кравчук.



Учасник конкурсу "Патріотична паска" Іван Борт каже, що перший торт спік у дев'ять років. Після цього зрозумів, що буде кондитером. На приготування паски, – говорить, – витратив дев'ять годин. Прикрасив її голубами, як символами миру та оздобив у жовто-блакитних кольорах.



Зі слів Тетяни Шершень, переможців конкурсу визначали за кількістю зібраних паперових вподобайок. Найкращу паску переможницю конкурсу продадуть під час аукціону. Усі кошти, виручені із благодійної акції, спрямують на допомогу ЗСУ.

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