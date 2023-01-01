Розшукали жінку з Липин, яка пішла з дому та зникла

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На пошуки жінки організували особовий склад поліції, а також розмістили оголошення про розшук у медіа.



До поліції зателефонували небайдужі громадяни та повідомили, що бачили схожу жінку у Ківерцях. Поліцейські, зорієнтувавшись на місцевості, оперативно розшукали зниклу. Життю та здоров’ю громадянки загрози немає.



Співробітники поліції передали пенсіонерку родичам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські встановили місцезнаходження 73-річної жительки села Липини, про зникнення якоїПро це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.На пошуки жінки організували особовий склад поліції, а також розмістили оголошення про розшук у медіа.До поліції зателефонували небайдужі громадяни та повідомили, що бачили схожу жінку у Ківерцях. Поліцейські, зорієнтувавшись на місцевості, оперативно розшукали зниклу. Життю та здоров’ю громадянки загрози немає.Співробітники поліції передали пенсіонерку родичам.

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