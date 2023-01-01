Розшукали жінку з Липин, яка пішла з дому та зникла

Розшукали жінку з Липин, яка пішла з дому та зникла
Поліцейські встановили місцезнаходження 73-річної жительки села Липини, про зникнення якої повідомляли раніше.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

На пошуки жінки організували особовий склад поліції, а також розмістили оголошення про розшук у медіа.

До поліції зателефонували небайдужі громадяни та повідомили, що бачили схожу жінку у Ківерцях. Поліцейські, зорієнтувавшись на місцевості, оперативно розшукали зниклу. Життю та здоров’ю громадянки загрози немає.

Співробітники поліції передали пенсіонерку родичам.


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Теги: розшук
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