Розшукали жінку з Липин, яка пішла з дому та зникла
Сьогодні, 17:16
Поліцейські встановили місцезнаходження 73-річної жительки села Липини, про зникнення якої повідомляли раніше.
Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
На пошуки жінки організували особовий склад поліції, а також розмістили оголошення про розшук у медіа.
До поліції зателефонували небайдужі громадяни та повідомили, що бачили схожу жінку у Ківерцях. Поліцейські, зорієнтувавшись на місцевості, оперативно розшукали зниклу. Життю та здоров’ю громадянки загрози немає.
Співробітники поліції передали пенсіонерку родичам.
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Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
На пошуки жінки організували особовий склад поліції, а також розмістили оголошення про розшук у медіа.
До поліції зателефонували небайдужі громадяни та повідомили, що бачили схожу жінку у Ківерцях. Поліцейські, зорієнтувавшись на місцевості, оперативно розшукали зниклу. Життю та здоров’ю громадянки загрози немає.
Співробітники поліції передали пенсіонерку родичам.
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