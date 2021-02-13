На Волині мешканці квартири отруїлися чадним газом

На Волині мешканці квартири отруїлися чадним газом
16-го квітня у Нововолинську мешканці однієї з квартир багатоповерхового будинку на Шахтарському мікрорайоні отруїлись чадним газом.

Про це з посиланням на інформацію рятувальників 5 ДПРЧ повідомляє БУГ.

Відомо, що о 18:30 надійшло повідомлення, що у Нововолинську трапився витік чадного газу, отруїлись мешканці квартири. Серед потерпілих є дитина.

Трьох людей госпіталізували. 17-го квітня двох дорослих виписали з медзакладу, а дитину перевели у дитяче відділення.

Згодом відбудеться комісія щодо встановлення причини витоку чадного газу у квартирі.

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Теги: чадний газ, Нововолинськ
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