На Волині мешканці квартири отруїлися чадним газом





Про це з посиланням на інформацію рятувальників 5 ДПРЧ повідомляє



Відомо, що о 18:30 надійшло повідомлення, що у Нововолинську трапився витік чадного газу, отруїлись мешканці квартири. Серед потерпілих є дитина.



Трьох людей госпіталізували. 17-го квітня двох дорослих виписали з медзакладу, а дитину перевели у дитяче відділення.



Згодом відбудеться комісія щодо встановлення причини витоку чадного газу у квартирі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16-го квітня у Нововолинську мешканці однієї з квартир багатоповерхового будинку на Шахтарському мікрорайоні отруїлись чадним газом.Про це з посиланням на інформацію рятувальників 5 ДПРЧ повідомляє БУГ Відомо, що о 18:30 надійшло повідомлення, що у Нововолинську трапився витік чадного газу, отруїлись мешканці квартири. Серед потерпілих є дитина.Трьох людей госпіталізували. 17-го квітня двох дорослих виписали з медзакладу, а дитину перевели у дитяче відділення.Згодом відбудеться комісія щодо встановлення причини витоку чадного газу у квартирі.

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