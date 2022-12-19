Як за місяць змінились ціни на продукти на Волині





Про це пише



Загалом з початку року ціни в області збільшилися на 2,6 %.



Лідери здорожчання на ринках Волині – овочі. Їх ціна збільшилася у порівнянні з лютим на 15,6%. Також зросли ціни на яйця (на 6,7%), м'ясо птиці, макаронні вироби, цукор (на 1,9%) та соняшникову олію.



Водночас, як зазначили в управлінні статистики, подешевшали рис, фрукти, сири, сало, яловичина та телятина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За останній місяць на споживчих ринках області ціни на продукти зросли на 1,5 %. Найбільше подорожчали овочі.Про це пише Суспільне з посилання на обласне управління статистики.Загалом з початку року ціни в області збільшилися на 2,6 %.Лідери здорожчання на ринках Волині – овочі. Їх ціна збільшилася у порівнянні з лютим на 15,6%. Також зросли ціни на яйця (на 6,7%), м'ясо птиці, макаронні вироби, цукор (на 1,9%) та соняшникову олію.Водночас, як зазначили в управлінні статистики, подешевшали рис, фрукти, сири, сало, яловичина та телятина.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію