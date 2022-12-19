Як за місяць змінились ціни на продукти на Волині
Сьогодні, 19:25
За останній місяць на споживчих ринках області ціни на продукти зросли на 1,5 %. Найбільше подорожчали овочі.
Про це пише Суспільне з посилання на обласне управління статистики.
Загалом з початку року ціни в області збільшилися на 2,6 %.
Лідери здорожчання на ринках Волині – овочі. Їх ціна збільшилася у порівнянні з лютим на 15,6%. Також зросли ціни на яйця (на 6,7%), м'ясо птиці, макаронні вироби, цукор (на 1,9%) та соняшникову олію.
Водночас, як зазначили в управлінні статистики, подешевшали рис, фрукти, сири, сало, яловичина та телятина.
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Про це пише Суспільне з посилання на обласне управління статистики.
Загалом з початку року ціни в області збільшилися на 2,6 %.
Лідери здорожчання на ринках Волині – овочі. Їх ціна збільшилася у порівнянні з лютим на 15,6%. Також зросли ціни на яйця (на 6,7%), м'ясо птиці, макаронні вироби, цукор (на 1,9%) та соняшникову олію.
Водночас, як зазначили в управлінні статистики, подешевшали рис, фрукти, сири, сало, яловичина та телятина.
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