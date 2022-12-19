Як за місяць змінились ціни на продукти на Волині

Як за місяць змінились ціни на продукти на Волині
За останній місяць на споживчих ринках області ціни на продукти зросли на 1,5 %. Найбільше подорожчали овочі.

Про це пише Суспільне з посилання на обласне управління статистики.

Загалом з початку року ціни в області збільшилися на 2,6 %.

Лідери здорожчання на ринках Волині – овочі. Їх ціна збільшилася у порівнянні з лютим на 15,6%. Також зросли ціни на яйця (на 6,7%), м'ясо птиці, макаронні вироби, цукор (на 1,9%) та соняшникову олію.

Водночас, як зазначили в управлінні статистики, подешевшали рис, фрукти, сири, сало, яловичина та телятина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ціни на овочі, продукти, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни рятують від повені жителів Чернігівщини
Сьогодні, 20:22
Якою буде погода на Волині завтра, 18 квітня
Сьогодні, 20:00
Як за місяць змінились ціни на продукти на Волині
Сьогодні, 19:25
Досі є люди, які вірять, що рак можна вилікувати одеколоном, цибулею чи травами, – онкогінекологи з Луцька
Сьогодні, 18:30
Для військових, поліції та СБУ запустять важливу процедуру
Сьогодні, 18:00
Схожі новини
Найбільше здорожчали овочі та фрукти: як змінились ціни на Волині від початку року Найбільше здорожчали овочі та фрукти: як змінились ціни на Волині від початку року
26 лютий, 19:32
Яйця, молоко, олія: на що на Волині зросли ціни найбільше Яйця, молоко, олія: на що на Волині зросли ціни найбільше
19 грудень, 2022, 16:15
Які продукти здорожчали на Волині Які продукти здорожчали на Волині
19 липень, 2022, 10:50
Які продукти з початку війни на Волині здорожчали найбільше Які продукти з початку війни на Волині здорожчали найбільше
19 червень, 2022, 06:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиняни рятують від повені жителів Чернігівщини
Сьогодні, 20:22
 0
Якою буде погода на Волині завтра, 18 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
Як за місяць змінились ціни на продукти на Волині
Сьогодні, 19:25
 0
Досі є люди, які вірять, що рак можна вилікувати одеколоном, цибулею чи травами, – онкогінекологи з Луцька
Сьогодні, 18:30
 0
Для військових, поліції та СБУ запустять важливу процедуру
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8