За тиждень від коронавірусу на Волині померло 4 людей

За тиждень від коронавірусу на Волині померло 4 людей
З 10 до 16 квітня на Волині зареєстрували 444 випадки захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 64, медичних працівників - 18).

Про це повідомили у ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

Захворюваність знизилась на 6% в порівнянні з минулим тижнем.

Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:

• Луцький район – 246
• Володимирський район – 84
• Камінь - Каширський район – 28

Госпіталізували 66 осіб (17,5%), 378 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужало – 372 особи. Зареєстровано 4 летальних випадки (Володимирський район – 3, Луцький район – 1). Померлі особи 65 - 81 років, мали хронічні супутні захворювання, не вакциновані.

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Теги: Волинь, коронавірус, смерть
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