За тиждень від коронавірусу на Волині померло 4 людей





Про це



Захворюваність знизилась на 6% в порівнянні з минулим тижнем.



Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:



• Луцький район – 246

• Володимирський район – 84

• Камінь - Каширський район – 28



Госпіталізували 66 осіб (17,5%), 378 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужало – 372 особи. Зареєстровано 4 летальних випадки (Володимирський район – 3, Луцький район – 1). Померлі особи 65 - 81 років, мали хронічні супутні захворювання, не вакциновані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 10 до 16 квітня на Волині зареєстрували 444 випадки захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 64, медичних працівників - 18).Про це повідомили у ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".Захворюваність знизилась на 6% в порівнянні з минулим тижнем.Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:• Луцький район – 246• Володимирський район – 84• Камінь - Каширський район – 28Госпіталізували 66 осіб (17,5%), 378 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужало – 372 особи. Зареєстровано 4 летальних випадки (Володимирський район – 3, Луцький район – 1). Померлі особи 65 - 81 років, мали хронічні супутні захворювання, не вакциновані.

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