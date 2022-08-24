Нічна атака «шахедами»: Росія влучила в об'єкти на Вінниччині та Полтавщині

Нічна атака «шахедами»: Росія влучила в об'єкти на Вінниччині та Полтавщині
Унаслідок нічної атаки дронів є руйнування інфраструктури на Вінниччині та Полтавщині.

Про це повідомляють очільники Полтавської та Вінницької ОВА.

"Сьогодні ворог ударив БпЛА по Полтавському району. Є руйнування цивільної інфраструктури. Рятувальники працюють над приборканням пожежі. Попередньо постраждалих немає", - зазначив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"На Вінниччині цієї ночі у результаті атаки дронами-камікадзе було влучання в об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого виникла пожежа. Завдяки оперативним діям усіх спецслужб, станом на ранок, пожежу ліквідовано. На щастя, обійшлося без жертв", - повідомив Сергій Борзов, голова Вінницької ОВА.

Загалом на ліквідацію наслідків ударів залучали понад 150 працівників ДСНС та понад 30 одиниць техніки.

Нагадаємо, що на підльоті до Києва сили ППО збили близько 8 ворожих цілей.

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Теги: Війна, Полтавщина, Вінниччина
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