Захисники Бахмута відновлюють сили на Волині. ФОТО

Бійцям Держприкордонслужби, які після трьох місяців боїв з оборони Бахмута прибули на Волинь, організували насичену програму фізичного та ментального відновлення.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.З військовослужбовцями проводяться психологічні консультації та різного роду тренінги. Аби захисники міста-фортеці відволіклись від пережитого, офіцери Волинського прикордонного загону організовували для них різносторонню програму, насичену різними активностями та спілкуванням.Нещодавно прикордонники відвідали музей волинської ікони, де також отримали у подарунок листівки-обереги із зображенням Холмської Чудотворної ікони Богородиці.Про історію краю бійці більше дізналися з розповідей працівниці Волинського краєзнавчого музею.Прикордонники також побували у кіно, у зоопарку, у Луцькому замку, де насолодилися чудовим краєвидом Старого міста, який відкривається з оглядового майданчика на верхівці вежі.Сьогодні ж оборонці Бахмута відвідали майстер-клас гончарства та власноруч створили авторські речі. «Глинотерапія спрямована на зняття напруги, тривоги та стресу, що нині так необхідно нашим захисникам. Це ремесло вимагає зосередження на роботі тут і тепер», - каже майстер Віктор Дудко.«Мені дуже сподобалися екскурсії, похід у кінотеатр. Позитивні емоції залишилися після відвідин зоопарку. Це дійсно допомагає відволіктися від думок про війну, така собі тваринотерапія. Звісно спогади про пережите не зітруться, але тут стараємося трішки розвіятися, не зациклюватися на війні.Вдячні керівництву та персоналу Волинського загону за увагу та підтримку», - поділився емоціями воїн Дмитро.