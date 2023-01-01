В’їхав в авто та втік: у місті на Волині розшукують винуватця ДТП
Сьогодні, 12:47
21-го квітня у Нововолинську автомобіль пошкодив припаркований бус "Рено" та поїхав. Розшукують свідків.
Подія сталася близько 5:00-5:10 на вулиці Гагаріна, за магазином «Марія», – повідомили очевидці події, пише Буг.
Все що наразі відомо – винуватець був на чорному джипі, в якого є пошкодження. Можливих свідків просять відгукнутися за номером телефону: +380982371706.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Подія сталася близько 5:00-5:10 на вулиці Гагаріна, за магазином «Марія», – повідомили очевидці події, пише Буг.
Все що наразі відомо – винуватець був на чорному джипі, в якого є пошкодження. Можливих свідків просять відгукнутися за номером телефону: +380982371706.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
15 років тюрми отримав зрадник, який «зливав» позиції ЗСУ своєму сину-військовослужбовцю РФ
Сьогодні, 13:15
В’їхав в авто та втік: у місті на Волині розшукують винуватця ДТП
Сьогодні, 12:47
Захисники Бахмута відновлюють сили на Волині. ФОТО
Сьогодні, 12:05
Медіа