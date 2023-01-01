В’їхав в авто та втік: у місті на Волині розшукують винуватця ДТП





Подія сталася близько 5:00-5:10 на вулиці Гагаріна, за магазином «Марія», – повідомили очевидці події, пише



Все що наразі відомо – винуватець був на чорному джипі, в якого є пошкодження. Можливих свідків просять відгукнутися за номером телефону: +380982371706.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21-го квітня у Нововолинську автомобіль пошкодив припаркований бус "Рено" та поїхав. Розшукують свідків.Подія сталася близько 5:00-5:10 на вулиці Гагаріна, за магазином «Марія», – повідомили очевидці події, пише Буг Все що наразі відомо – винуватець був на чорному джипі, в якого є пошкодження. Можливих свідків просять відгукнутися за номером телефону: +380982371706.

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