В’їхав в авто та втік: у місті на Волині розшукують винуватця ДТП

В’їхав в авто та втік: у місті на Волині розшукують винуватця ДТП
21-го квітня у Нововолинську автомобіль пошкодив припаркований бус "Рено" та поїхав. Розшукують свідків.

Подія сталася близько 5:00-5:10 на вулиці Гагаріна, за магазином «Марія», – повідомили очевидці події, пише Буг.

Все що наразі відомо – винуватець був на чорному джипі, в якого є пошкодження. Можливих свідків просять відгукнутися за номером телефону: +380982371706.
В’їхав в авто та втік: у місті на Волині розшукують винуватця ДТП


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Теги: Волинь, Нововоллинськ, ДТП
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