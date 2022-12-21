Голова громади на Волині став учасником програми енергоефективності у Вашингтоні

За сприяння Асоціації міст України, голова Шацької громадистав учасником програми «Відкритий світ» від Congressional Office for International Leadership м. Вашингтон у США.Про це повідомили у пресслужбі Волинського РВ Асоціації міст України."Хочу звернути увагу, що відбір був досить жорстким. На місце у команді мерів з України, що за поданням Асоціації міст України, поїхали переймати досвід до Вашингтону, претендували десятки мерів конкурентно здатних громад. Кожен претендент на участь у Програмі писав власний проєкт і обґрунтовував свою готовність втілювати одержаний досвід після повернення. Асоціація міст України номінувала Сергія Карпука, голову Шацької громади, і ми не сумнівалися, що він буде серед обраних", - зазначила, виконавча директорка Волинського регіонального відділення Асоціації міст України.Вона зацитувала абзац його мотиваційного листа: "Як голова громади я добре розумію основні загрози та пріоритети в енергетиці України, серед яких основними є кіберзагрози, російська агресія, а також низька енергоефективність економіки та відсутність енергорезервів, зокрема, коштів на будівництво нових об’єктів генерації".Згідно з програмою «Відкритий світ» від Congressional Office for International Leadership, цими днями у місті Вашингтон Сергій Вікторович перейматиме конкретний досвід локальних влад США у сфері стрімкого підвищення енергоефективності та ощадливого використання ресурсів через проведення масштабної термомодернізації бюджетних установ та організацій, та обов'язкове здійснення публічних закупівель з урахуванням критеріїв енергоефективності та екологічності («зелені» закупівлі)."Після повернення я планую використати набутий у США конкретний досвід, щоб на його основі запровадити спеціальну Програму високої пріоритетності заходів з енергетичної безпеки для громади, яку я очолюю. Це одна із тих можливостей, які відкривають демократичний світ, аби чути про Україну від українців. Крім питання енергетичної безпеки, на зустрічі говорили про підтримку України в боротьбі з російською агресією та вирішення питань функціонування громад в умовах війни. А дякуючи нашим захисникам, ми можемо і зобов’язані працювати, пришвидшуючи Перемогу!"- сказав Сергій Карпук у Вашингтоні.Програма «Відкритий світ» розрахована на кандидатів, які, незважаючи на свій відносно молодий вік, уже виявили себе як професіонали своєї справи, показали свої сильні лідерські якості і зацікавлені у вивченні американського досвіду і тісній співпраці з дружнім народом.