Міноборони – про ситуацію у Бахмуті: там зараз точаться запеклі бої, на окремих ділянках ворог просувається
Сьогодні, 13:30
На Сході ворог продовжує наступальні дії на чотирьох напрямках одночасно - Мар’їнський, Авдіївський, Лиманський, Бахмутський.
Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Хто стежить за зведеннями Генштабу, помітив, що ворог цього тижня намагався рухатись ще по двох напрямках - Куп‘янському та Шахтарському. Але наші бійці відбили атаки і ворог не пройшов", - зазначила Маляр.
Найгарячішим місцем залишається Бахмут.
"Таким його робить ворог. Там зараз точаться запеклі бої. Противник атакує. Знищує вщент будинки і споруди. На окремих ділянках подекуди просувається. Разом з тим наші мужні захисники Бахмута здійснюють як оборонні дії, так і активні штурмові. Ворог несе невиправдано високі втрати. Ситуація напружена, але контрольована. Рішення приймаються згідно з військовою доцільністю", - розповіла Маляр.
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Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Хто стежить за зведеннями Генштабу, помітив, що ворог цього тижня намагався рухатись ще по двох напрямках - Куп‘янському та Шахтарському. Але наші бійці відбили атаки і ворог не пройшов", - зазначила Маляр.
Найгарячішим місцем залишається Бахмут.
"Таким його робить ворог. Там зараз точаться запеклі бої. Противник атакує. Знищує вщент будинки і споруди. На окремих ділянках подекуди просувається. Разом з тим наші мужні захисники Бахмута здійснюють як оборонні дії, так і активні штурмові. Ворог несе невиправдано високі втрати. Ситуація напружена, але контрольована. Рішення приймаються згідно з військовою доцільністю", - розповіла Маляр.
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