24 квітня у Луцьку прощатимуться з Героєм Русланом Собуцьким

24 квітня у Луцьку прощатимуться з Героєм Русланом Собуцьким
24 квітня у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Русланом Собуцьким.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Лучанин Собуцький Руслан Петрович (06.04.1975 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 19 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області.

Відспівування Героя відбудеться 24 квітня у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11 годині. Поховають Руслана Собуцького на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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