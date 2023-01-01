24 квітня у Луцьку прощатимуться з Героєм Русланом Собуцьким
Сьогодні, 13:42
24 квітня у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Русланом Собуцьким.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Лучанин Собуцький Руслан Петрович (06.04.1975 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 19 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області.
Відспівування Героя відбудеться 24 квітня у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11 годині. Поховають Руслана Собуцького на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Лучанин Собуцький Руслан Петрович (06.04.1975 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 19 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області.
Відспівування Героя відбудеться 24 квітня у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11 годині. Поховають Руслана Собуцького на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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