24 квітня у Луцьку прощатимуться з Героєм Русланом Собуцьким

Русланом Собуцьким.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Лучанин Собуцький Руслан Петрович (06.04.1975 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 19 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області.



Відспівування Героя відбудеться 24 квітня у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11 годині. Поховають Руслана Собуцького на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24 квітня у Луцьку відбудеться прощання з ГероємПро це повідомили у Луцькій міській раді.Лучанин Собуцький Руслан Петрович (06.04.1975 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 19 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області.Відспівування Героя відбудеться 24 квітня у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11 годині. Поховають Руслана Собуцького на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію