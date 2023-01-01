Волинянка виступить на чемпіонаті світу із Середньовічного бою





Про це повідомили у клубі средньовічного бою "Айна Бера".



У 2023 році чемпіонат світу відбудеться у іспанському Бельмонті.



У складі жіночої збірної України Волинь представлятиме Катерина Баран.



"У зв’язку з об’єктивними причинами представників України буде не так багато, проте ми рішуче налаштовані показати хороші результати.

Побажайте удачі", - йдеться у дописі на сторінці Айна Бера.



Змагання розпочнуться 29 квітня та триватимуть до 2 травня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська лицарка у складі жіночої збірної України візьме участь у чемпіонаті світу із Середньовічного лицарського бою.Про це повідомили у клубі средньовічного бою "Айна Бера".У 2023 році чемпіонат світу відбудеться у іспанському Бельмонті.У складі жіночої збірної України Волинь представлятиме Катерина Баран."У зв’язку з об’єктивними причинами представників України буде не так багато, проте ми рішуче налаштовані показати хороші результати.Побажайте удачі", - йдеться у дописі на сторінці Айна Бера.Змагання розпочнуться 29 квітня та триватимуть до 2 травня.

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