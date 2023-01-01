Волинянка виступить на чемпіонаті світу із Середньовічного бою

Волинянка виступить на чемпіонаті світу із Середньовічного бою
Волинська лицарка у складі жіночої збірної України візьме участь у чемпіонаті світу із Середньовічного лицарського бою.

Про це повідомили у клубі средньовічного бою "Айна Бера".

У 2023 році чемпіонат світу відбудеться у іспанському Бельмонті.

У складі жіночої збірної України Волинь представлятиме Катерина Баран.

"У зв’язку з об’єктивними причинами представників України буде не так багато, проте ми рішуче налаштовані показати хороші результати.
Побажайте удачі", - йдеться у дописі на сторінці Айна Бера.

Змагання розпочнуться 29 квітня та триватимуть до 2 травня.

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Теги: Волинь, Луцьк, світ, лицарські бої
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