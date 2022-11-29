Щоб перетнути кордон, чоловіки призовного віку вдавали із себе дітей 13 та 15 років
Сьогодні, 14:15
Двох молодиків віком 20 та 21 рік, які намагалися перетнути кордон за чужими свідоцтвами про народження, виявили прикордонники Мукачівського загону на кордоні з Угорщиною.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Інформують, що чоловіки прибули в пункт пропуску «Лужанка» у супроводі 52-річного жителя села Королево, що у Берегівському районі. Махінатор мав із собою доручення від батьків, видані на установчі дані дітей, прізвища яких були вказані у пред’явлених свідоцтвах про народження.
Горе-аферистів інспектор прикордонного контролю викрив одразу.
Тепер на молодиків, які прикидалися дітьми, чекає адмінвідповідальність, а особам, які сприяли їм у незаконному перетині кордону, загрожує кримінальна відповідальність за організацію незаконного переміщення осіб через кордон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Інформують, що чоловіки прибули в пункт пропуску «Лужанка» у супроводі 52-річного жителя села Королево, що у Берегівському районі. Махінатор мав із собою доручення від батьків, видані на установчі дані дітей, прізвища яких були вказані у пред’явлених свідоцтвах про народження.
Горе-аферистів інспектор прикордонного контролю викрив одразу.
Тепер на молодиків, які прикидалися дітьми, чекає адмінвідповідальність, а особам, які сприяли їм у незаконному перетині кордону, загрожує кримінальна відповідальність за організацію незаконного переміщення осіб через кордон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Луцьк має намір будувати сміттєпереробний завод
Сьогодні, 14:32
Щоб перетнути кордон, чоловіки призовного віку вдавали із себе дітей 13 та 15 років
Сьогодні, 14:15
Волинянка виступить на чемпіонаті світу із Середньовічного бою
Сьогодні, 14:00
24 квітня у Луцьку прощатимуться з Героєм Русланом Собуцьким
Сьогодні, 13:42
Медіа