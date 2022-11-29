Щоб перетнути кордон, чоловіки призовного віку вдавали із себе дітей 13 та 15 років





Про це



Інформують, що чоловіки прибули в пункт пропуску «Лужанка» у супроводі 52-річного жителя села Королево, що у Берегівському районі. Махінатор мав із собою доручення від батьків, видані на установчі дані дітей, прізвища яких були вказані у пред’явлених свідоцтвах про народження.



Горе-аферистів інспектор прикордонного контролю викрив одразу.



Тепер на молодиків, які прикидалися дітьми, чекає адмінвідповідальність, а особам, які сприяли їм у незаконному перетині кордону, загрожує кримінальна відповідальність за організацію незаконного переміщення осіб через кордон.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Двох молодиків віком 20 та 21 рік, які намагалися перетнути кордон за чужими свідоцтвами про народження, виявили прикордонники Мукачівського загону на кордоні з Угорщиною.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.Інформують, що чоловіки прибули в пункт пропуску «Лужанка» у супроводі 52-річного жителя села Королево, що у Берегівському районі. Махінатор мав із собою доручення від батьків, видані на установчі дані дітей, прізвища яких були вказані у пред’явлених свідоцтвах про народження.Горе-аферистів інспектор прикордонного контролю викрив одразу.Тепер на молодиків, які прикидалися дітьми, чекає адмінвідповідальність, а особам, які сприяли їм у незаконному перетині кордону, загрожує кримінальна відповідальність за організацію незаконного переміщення осіб через кордон.

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