Щоб перетнути кордон, чоловіки призовного віку вдавали із себе дітей 13 та 15 років

Щоб перетнути кордон, чоловіки призовного віку вдавали із себе дітей 13 та 15 років
Двох молодиків віком 20 та 21 рік, які намагалися перетнути кордон за чужими свідоцтвами про народження, виявили прикордонники Мукачівського загону на кордоні з Угорщиною.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Інформують, що чоловіки прибули в пункт пропуску «Лужанка» у супроводі 52-річного жителя села Королево, що у Берегівському районі. Махінатор мав із собою доручення від батьків, видані на установчі дані дітей, прізвища яких були вказані у пред’явлених свідоцтвах про народження.

Горе-аферистів інспектор прикордонного контролю викрив одразу.

Тепер на молодиків, які прикидалися дітьми, чекає адмінвідповідальність, а особам, які сприяли їм у незаконному перетині кордону, загрожує кримінальна відповідальність за організацію незаконного переміщення осіб через кордон.

Щоб перетнути кордон, чоловіки призовного віку вдавали із себе дітей 13 та 15 років



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Теги: «Лужанка», кордон, ухилянти, аферисти
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