Українці на тлі війни зловживають заспокійливими, – МОЗ
22 квітень, 01:15
В Україні з початку війни зросла кількість продажів препаратів, що впливають на психічне здоров'я, зокрема заспокійливих та снодійних.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив міністр охорони здоровя України Віктор Ляшко, пише Суспільне.
"Ми бачимо зростання кількості продажів препаратів, які стосуються проблем з психічним здоров'ям. Люди часто купляють заспокійливі, снодійні. І це зростає з початку війни. Ми бачимо місяць до місяця зростання продажів цих препаратів, і тут ми також звертаємось до всіх людей з тим, щоб не спішити купувати ці препарати", — зазначив він.
Ляшко зокрема закликав перед прийняттям препаратів консультуватися з сімейним лікарем і у першу чергу — з психологом.
"Є ряд методик, які дозволять покращити своє психічне здоров'я без застосування медикаментозного лікування", — додав міністр.
Антидепресанти, нейролептики, релаксанти та деякі заспокійливі належать до рецептурних препаратів. Раніше голова МОЗ Ляшко пояснив, що з 1 квітня кількість рецептурних лікарських засобів не змінюється, а для українських пацієнтів з’являється додатковий сервіс — електронний рецепт.
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Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив міністр охорони здоровя України Віктор Ляшко, пише Суспільне.
"Ми бачимо зростання кількості продажів препаратів, які стосуються проблем з психічним здоров'ям. Люди часто купляють заспокійливі, снодійні. І це зростає з початку війни. Ми бачимо місяць до місяця зростання продажів цих препаратів, і тут ми також звертаємось до всіх людей з тим, щоб не спішити купувати ці препарати", — зазначив він.
Ляшко зокрема закликав перед прийняттям препаратів консультуватися з сімейним лікарем і у першу чергу — з психологом.
"Є ряд методик, які дозволять покращити своє психічне здоров'я без застосування медикаментозного лікування", — додав міністр.
Антидепресанти, нейролептики, релаксанти та деякі заспокійливі належать до рецептурних препаратів. Раніше голова МОЗ Ляшко пояснив, що з 1 квітня кількість рецептурних лікарських засобів не змінюється, а для українських пацієнтів з’являється додатковий сервіс — електронний рецепт.
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