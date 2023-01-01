Українці на тлі війни зловживають заспокійливими, – МОЗ





Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив міністр охорони здоровя України Віктор Ляшко, пише



"Ми бачимо зростання кількості продажів препаратів, які стосуються проблем з психічним здоров'ям. Люди часто купляють заспокійливі, снодійні. І це зростає з початку війни. Ми бачимо місяць до місяця зростання продажів цих препаратів, і тут ми також звертаємось до всіх людей з тим, щоб не спішити купувати ці препарати", — зазначив він.



Ляшко зокрема закликав перед прийняттям препаратів консультуватися з сімейним лікарем і у першу чергу — з психологом.



"Є ряд методик, які дозволять покращити своє психічне здоров'я без застосування медикаментозного лікування", — додав міністр.



Антидепресанти, нейролептики, релаксанти та деякі заспокійливі належать до рецептурних препаратів. Раніше голова МОЗ Ляшко пояснив, що з 1 квітня кількість рецептурних лікарських засобів не змінюється, а для українських пацієнтів з’являється додатковий сервіс — електронний рецепт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні з початку війни зросла кількість продажів препаратів, що впливають на психічне здоров'я, зокрема заспокійливих та снодійних.Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив міністр охорони здоровя України, пише Суспільне "Ми бачимо зростання кількості продажів препаратів, які стосуються проблем з психічним здоров'ям. Люди часто купляють заспокійливі, снодійні. І це зростає з початку війни. Ми бачимо місяць до місяця зростання продажів цих препаратів, і тут ми також звертаємось до всіх людей з тим, щоб не спішити купувати ці препарати", — зазначив він.Ляшко зокрема закликав перед прийняттям препаратів консультуватися з сімейним лікарем і у першу чергу — з психологом."Є ряд методик, які дозволять покращити своє психічне здоров'я без застосування медикаментозного лікування", — додав міністр.Антидепресанти, нейролептики, релаксанти та деякі заспокійливі належать до рецептурних препаратів. Раніше голова МОЗ Ляшко пояснив, що з 1 квітня кількість рецептурних лікарських засобів не змінюється, а для українських пацієнтів з’являється додатковий сервіс — електронний рецепт.

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