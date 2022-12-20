У Луцьку встановили ятки для торгівлі городиною. ФОТО
Сьогодні, 17:25
У Луцьку на Володимирській і Конякіна з'явилися ятки для торгівлі городиною.
Про це написав міський голова Ігор Поліщук.
«На прохання жителів продовжуємо встановлення яток для торгівлі власноруч вирощеною сільгосппродукцією.
Минулого тижня такі ятки встановили на вул. Конякіна та на вул. Володимирській, врахувавши минулорічні зауваження щодо конструкції самих яток», – йдеться у повідомленні.
За його словами, встановлення таких яток дозволяє уникнути несанкціонованої торгівлі продуктами «з землі» та створює для продавців, переважна більшість яких належать до соціальних категорій пристойні умови для торгівлі.
До слова, всього в місті встановлено вже 26 таких яток.
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Про це написав міський голова Ігор Поліщук.
«На прохання жителів продовжуємо встановлення яток для торгівлі власноруч вирощеною сільгосппродукцією.
Минулого тижня такі ятки встановили на вул. Конякіна та на вул. Володимирській, врахувавши минулорічні зауваження щодо конструкції самих яток», – йдеться у повідомленні.
За його словами, встановлення таких яток дозволяє уникнути несанкціонованої торгівлі продуктами «з землі» та створює для продавців, переважна більшість яких належать до соціальних категорій пристойні умови для торгівлі.
До слова, всього в місті встановлено вже 26 таких яток.
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