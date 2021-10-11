Як і кому допомогли в Центрі підтримки сімей військовополонених і зниклих безвісти у Луцьку





Яку допомогу надали тим, хто звернувся, Центру журналістських розслідувань Тетяна Янчук.



Центр підтримки сімей військовополонених створений при Департаменті соціальної політики Луцької міської ради наприкінці 2022 року. Згідно з розпорядженням Луцького міського голови Ігоря Поліщука Центр надає вісім видів допомоги.



Заступниця директора Департаменту соціальної політики Луцької міської ради Тетяна Янчук каже, що звернення надходять не лише з Луцької громади, а зі всієї Волині і навіть інших областей. Центр допомагає як в юридичних питаннях, так і психологічно, а мешканці Луцької територіальної громади отримують і фінансову допомогу.



«До нас щодня звертаються члени сімей військовополонених та безвісти зниклих. До того ж, бувають сім’ї з інших областей. Ми консультуємо з правових питань: покроково допомагаємо, оформлюємо усі запити, звернення в різні структури. У нас є і психологи, які допомагають рідним впоратися психологічно. Крім того, ми завжди на стороні членів сімей військовослужбовців і деколи доводиться «воювати» з військовими частинами щодо надання тих чи інших документів, які мають бути у рідних на руках. Ці процеси нерідко затягуються.



Допомагаємо й фінансово з місцевого бюджету тим сім’ям, які зареєстровані в Луцькій міській територіальній громаді. Це адресна грошова допомога на житлово-комунальні послуги: 800 гривень на члена сім’ї щомісячно. Щомісячно виділяємо кошти й для дітей зниклих безвісти/військовополонених на час полону, або поки не встановлять факт загибелі – до 6 років діти отримують 2 272 гривні, від 6 до 18 років – 2 833 гривні, а діти від 18 до 23 років у разі навчання на стаціонарі – 2 684 гривні. Місцева підтримка насправді йде дуже велика», – розповіла Тетяна Янчук.



Членам сімей військовополонених і зниклих безвісти у разі потреби виділяють кошти на лікування, а також надають одноразову адресну грошову допомогу у розмірі 10 тисяч гривень.



За час роботи Центру підтримки сімей військовополонених і зниклих безвісти, додому повернулося троє лучан. Загалом же за понад рік великої війни з полону звільнили щонайменше 24 волинян.



Центр підтримки знаходиться в Луцьку на проспекті Волі, 4а. Зв’язатися зі спеціалістами можна за телефонами: (0332) 284 164, (0332) 284 168, (0332) 284 165.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 1 квітня 2023 року до Центру підтримки сімей військовополонених та зниклих безвісти надійшло 76 звернень. З них 45 стосуються безвісти зниклих, а 31 – військовополонених.Яку допомогу надали тим, хто звернувся, Центру журналістських розслідувань «Сила правди» розповіла заступниця директора Департаменту соціальної політики Луцької міської радиЦентр підтримки сімей військовополонених створений при Департаменті соціальної політики Луцької міської ради наприкінці 2022 року. Згідно з розпорядженням Луцького міського головиЦентр надає вісім видів допомоги.Заступниця директора Департаменту соціальної політики Луцької міської ради Тетяна Янчук каже, що звернення надходять не лише з Луцької громади, а зі всієї Волині і навіть інших областей. Центр допомагає як в юридичних питаннях, так і психологічно, а мешканці Луцької територіальної громади отримують і фінансову допомогу.«До нас щодня звертаються члени сімей військовополонених та безвісти зниклих. До того ж, бувають сім’ї з інших областей. Ми консультуємо з правових питань: покроково допомагаємо, оформлюємо усі запити, звернення в різні структури. У нас є і психологи, які допомагають рідним впоратися психологічно. Крім того, ми завжди на стороні членів сімей військовослужбовців і деколи доводиться «воювати» з військовими частинами щодо надання тих чи інших документів, які мають бути у рідних на руках. Ці процеси нерідко затягуються.Допомагаємо й фінансово з місцевого бюджету тим сім’ям, які зареєстровані в Луцькій міській територіальній громаді. Це адресна грошова допомога на житлово-комунальні послуги: 800 гривень на члена сім’ї щомісячно. Щомісячно виділяємо кошти й для дітей зниклих безвісти/військовополонених на час полону, або поки не встановлять факт загибелі – до 6 років діти отримують 2 272 гривні, від 6 до 18 років – 2 833 гривні, а діти від 18 до 23 років у разі навчання на стаціонарі – 2 684 гривні. Місцева підтримка насправді йде дуже велика», – розповіла Тетяна Янчук.Членам сімей військовополонених і зниклих безвісти у разі потреби виділяють кошти на лікування, а також надають одноразову адресну грошову допомогу у розмірі 10 тисяч гривень.За час роботи Центру підтримки сімей військовополонених і зниклих безвісти, додому повернулося троє лучан. Загалом же за понад рік великої війни з полону звільнили щонайменше 24 волинян.Центр підтримки знаходиться в Луцьку на проспекті Волі, 4а. Зв’язатися зі спеціалістами можна за телефонами: (0332) 284 164, (0332) 284 168, (0332) 284 165.

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