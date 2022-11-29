У місті на Волині у дворі знайшли гранату





Про це



Люди звернулися до Муніципальної варти.



"Ми, своєю чергою, викликали працівників ДСНС та поліції для вияснення всіх обставин. Зараз з’ясовують походження цього предмета, бойовий він чи муляж. Дякуємо мешканцям за пильність. Просимо й надалі в подібних випадках звертатися в управління Муніципальної варти за адресою: вулиця Святого Володимира, 3, або за телефоном: 067-881-97-78.", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 21 квітня, мешканці вулиці Святого Володимира у Нововолинську знайшли в одному з дворів предмет, схожий на гранату.Про це повідомили на на фейсбук-сторінці муніципальної варти Нововолинська.Люди звернулися до Муніципальної варти."Ми, своєю чергою, викликали працівників ДСНС та поліції для вияснення всіх обставин. Зараз з’ясовують походження цього предмета, бойовий він чи муляж. Дякуємо мешканцям за пильність. Просимо й надалі в подібних випадках звертатися в управління Муніципальної варти за адресою: вулиця Святого Володимира, 3, або за телефоном: 067-881-97-78.", - йдеться в повідомленні.

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