В експозиції музею на Волині з'явилися уламки ракет, якими росіяни обстріляли Луцьк. ВІДЕО

В експозиції музею на Волині з'явилися уламки ракет, якими росіяни обстріляли Луцьк. ВІДЕО
У Волинському музеї українського війська та військової техніки діє експозиція уламків ворожих ракет, котрими восени 2022-го обстріляли Луцьк та інші міста області.

На виставці представлені шість ракет Х-101, – розповів Суспільному директор закладу Олег Ткачук.

З його слів, уламки сортували й досліджували правоохоронці. "Передано нам на експозицію відповідними силовими структурами. Для того, щоб ми і показали, і зберегли ці речі для суду над цими варварами, які це зробили", – каже Олег Ткачук.

Оскільки на шматках заліза є токсичні залишки ракетного палива, говорить директор музею, то торкатися їх заборонено.

Про це також попереджає інформаційна табличка біля експозиції.

Олег Ткачук сказав: спершу у закладі вагалися, чи експонувати вороже залізяччя, адже розглядати особливо немає що.

"Ми вирішили зробити таку інсталяцію під назвою "дружба народів", щоб волиняни прийшли і побачили, що на сьогоднішній день є російська федерація. Як можна витрачати мільйони коштів, а це порядка 100 мільйонів доларів, на то, щоб українцям зробити гірше", – зазначив очільник музею.


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Теги: музей, Луцьк, війна, росія
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