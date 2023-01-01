В експозиції музею на Волині з'явилися уламки ракет, якими росіяни обстріляли Луцьк. ВІДЕО





На виставці представлені шість ракет Х-101, – розповів Олег Ткачук.



З його слів, уламки сортували й досліджували правоохоронці. "Передано нам на експозицію відповідними силовими структурами. Для того, щоб ми і показали, і зберегли ці речі для суду над цими варварами, які це зробили", – каже Олег Ткачук.



Оскільки на шматках заліза є токсичні залишки ракетного палива, говорить директор музею, то торкатися їх заборонено.



Про це також попереджає інформаційна табличка біля експозиції.



Олег Ткачук сказав: спершу у закладі вагалися, чи експонувати вороже залізяччя, адже розглядати особливо немає що.



"Ми вирішили зробити таку інсталяцію під назвою "дружба народів", щоб волиняни прийшли і побачили, що на сьогоднішній день є російська федерація. Як можна витрачати мільйони коштів, а це порядка 100 мільйонів доларів, на то, щоб українцям зробити гірше", – зазначив очільник музею.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському музеї українського війська та військової техніки діє експозиція уламків ворожих ракет, котрими восени 2022-го обстріляли Луцьк та інші міста області.На виставці представлені шість ракет Х-101, – розповів Суспільному директор закладуЗ його слів, уламки сортували й досліджували правоохоронці. "Передано нам на експозицію відповідними силовими структурами. Для того, щоб ми і показали, і зберегли ці речі для суду над цими варварами, які це зробили", – каже Олег Ткачук.Оскільки на шматках заліза є токсичні залишки ракетного палива, говорить директор музею, то торкатися їх заборонено.Про це також попереджає інформаційна табличка біля експозиції.Олег Ткачук сказав: спершу у закладі вагалися, чи експонувати вороже залізяччя, адже розглядати особливо немає що."Ми вирішили зробити таку інсталяцію під назвою "дружба народів", щоб волиняни прийшли і побачили, що на сьогоднішній день є російська федерація. Як можна витрачати мільйони коштів, а це порядка 100 мільйонів доларів, на то, щоб українцям зробити гірше", – зазначив очільник музею.

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